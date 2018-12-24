驗票輸更慘 丁守中3大理由告到底

2018年12月24日 10:03 中時 林偉信 、 趙雙傑 、中時電子報 黃眉青 、中時電子報

台北地院今日上午開庭審理國民黨台北市長候選人丁守中日前提出的選舉無效訴訟，丁守中在律師陪同下出庭。（趙雙傑攝）

台北市長候選人丁守中聲請重新驗票未翻盤並提選舉無效訴訟，台北地院今日首次開庭，開庭前丁守中說，打官司有3大理由，首先要檢討選務機關應有的公正客觀，防止日後再發生選委會違法操縱選務及一邊開票一邊投票的情況。

丁守中說，這次打官司有三個目的，第一個目的是檢討目前選罷法、公投法欠缺明確規範，及選務機關公平公正角色；第二是防止今後中選會或地方選委會藉著本身職權違法操縱選務，影響選舉結果；第三個目的是防止今後再發生一邊開票一邊投票，這種嚴重影響選舉公正跟公共信用的荒謬現象。

台北地院重新計票後，聲人人丁守中不僅未翻盤，且有效票減少470票，比柯文哲減少157票還多；柯文哲58萬0663票，丁守中57萬7096票，丁守中原本輸給柯文哲3254票，但重新驗票後因有效票減少比柯多，最後敗選票數反而擴大到3567票。

丁守中以中選會、台北市選委會為被告，提出選舉無效訴訟，台北地方法院依分案實施要點，認定屬社會矚目案件公開抽籤，抽中黃愛真法官，未來將和審判長徐千惠、陪席法官劉娟呈給合議庭審理。

(中時 )