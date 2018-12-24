聖誕紅如何開得久又美！多曬太陽、枝條粗壯是關鍵

聖誕紅為耶誕節代表性的景觀盆栽。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

叮叮噹！叮叮噹！今（24日）晚就是耶誕夜了！話說從11月多，各地都出現耶誕fu！巨型耶誕樹、紅綠耶誕老公公，還有許多民眾喜歡選用應景的聖誕紅進行佈置，照顧聖誕紅有哪些小撇步，讓耶誕的氣氛延長更久，就讓綠美化環境景觀處來告訴你吧！如聖誕紅最好要擺在有陽光的地方，另外聖誕紅的白色乳汁具毒性，要小心！

首先，在購買聖誕紅時儘量找紅葉較多的盆栽，程度最好能選擇8成以上，聖誕紅在葉子轉紅後，需要擺放在光線較多的窗邊，或其他容易照到太陽的地方，若放在太過陰暗的室內因缺乏光照，久了容易褪色。

另外，枝條較為粗壯的表示植株根系生長狀況良好，觀賞壽命也會比較久，通常能擺放2至3個月左右，而可以購買的地方如新北市的板橋花市或其他花店皆是不錯的選擇。

此外在養護上建議等土乾時再澆水，澆水記得澆透至讓水滲出底盤，並將底盤多餘的水倒掉，才不會讓根部因為濕度高而腐爛。另外提醒，聖誕紅的白色乳汁具毒性，皮膚觸碰到會引起紅腫發炎、過敏搔癢，此時記得趕快用清水清洗就能緩和症狀。因聖誕紅看來喜氣、觀賞性高，若照顧良好可以維持到過年，是居家佈置創造節慶氣氛的好幫手呦！

(中時電子報)

於室內景觀的聖誕紅。（新北市景觀處提供）

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