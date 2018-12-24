Richard Mille品牌摯友 又添一位美女運動家

捷克滑雪高手Ester Ledecka受邀擔任Richard Mille品牌摯友，拍攝形象廣告展現甜美可人的一面。（Richard Mille提供）

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捷克滑雪高手Ester Ledecka受邀擔任Richard Mille品牌摯友，拍攝形象廣告展現甜美可人的一面。（Richard Mille提供）
滑雪女將Ester Ledecka在場上英姿。（Richard Mille提供）
Ester Ledecka配戴Richard Mille　RM 007鈦合金女表。（Richard Mille提供）

運動與腕表向來關係緊密，Richard Mille持續向運動家致敬，支持運動家在競技場上發光發熱。近來Richard Mille力邀捷克滑雪女將Ester Ledecka擔任品牌摯友，推崇她在世界盃拿下單板滑雪冠軍的成就。

集美貌與運動天分於一身的捷克滑雪高手Ester Ledecka，從小就在單板滑雪與高山滑雪領域嶄露天分，並有傑出的表現，2013年她二度榮獲世界青少年錦標賽金牌，隔年拿下世界盃賽平行大迴轉項目的冠軍，2015和2017年她兩度榮獲單板滑雪世界冠軍，在今年的韓國平昌冬季奧運會上，她更在滑雪和單板滑雪項目中奪得雙金，未來成就可期。

最近Richard Mille邀請Ester Ledecka拍攝形象廣告，她穿上休閒私服配戴RM 007鈦合金女表，展現私下甜美迷人的一面。

(中時 )

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