高市府高分貝批韓！游淑慧轟：新聞稿當個人情緒版？

2018年12月24日 10:41 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

準高雄市長韓國瑜昨(23日)接受媒體訪問，針對就職典禮遭「現市警局安排」封街五天，回應說盼現市警局不要擾民，現高市府昨深夜高分貝批韓將交接典禮移到戶外愛河旁舉行才要交管，若沒有戶外典禮，連管制一天都不需要。更委屈表示，高市民不需要推卸責任的團隊。對此，台北市議員游淑惠痛批，「深夜表態又不敢具名，憑什麼能擅用公務平台發布個人情緒新聞稿？」。

現高市府新聞稿的三點澄清聲明，全文如下：

一、應韓市長要求，此為高雄市自治史上首次將交接典禮移到戶外愛河旁舉行，以貴賓2000人的規模，必然有典禮前後天攤位舞台搭建及拆除的需求，以及當天典禮必要的交通管制。如果沒有戶外典禮的需求，應該連管制一天都不需要。

二、交接小組由準觀光局長潘恆旭及趙建喬秘書長兩位一起擔任召集人，相關籌備局處如行政暨國際處、人事處、社會局、新聞局、文化局、交通局、警察局全都由事務官出席，基於對新團隊的尊重以期交接過程順利，沒有任何一位民進黨政務首長參與。

三、準市長應先向其指派的交接小組成員了解決議之形成，而非於公開媒體上怪罪辛勤的交通局及警察局同仁，市府及市民需要的是一位有肩膀的市長及市政團隊，而非推卸責任的團隊。

游淑慧今在臉書砲轟現高市府，即便韓國瑜希望打破藍綠界線齊心為高雄、希望彌合政權輪替的失落，而留任多位陳菊前市府團隊的首長，但依然是「明月照溝渠，一片真心被糟踏！」。她說，先是「市府弄出個擾人交管措施， 然後再由民進黨市黨部跳出來痛批。她認為，民進黨這種圈套有點拙劣！拜託，韓國瑜上班了嗎？」。

游淑慧質疑高市府，選在假日、深夜又不敢具名，一看就知道不是公務同仁所為。這些特定人士就能代表市府？「憑什麼能擅用公務平台發布個人情緒新聞稿嗎？」。

(中時電子報)