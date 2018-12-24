印尼海嘯死亡人數升至280 專家示警：海嘯恐再來

1222印尼海嘯死亡人數攀升至280人，另有890人受傷、35人失蹤。（圖／路透社）

友善列印
中時電子報

印尼巽他海峽（Sunda Strait）22日晚間因火山爆發引發海嘯，大浪席捲蘇門答臘南部及爪哇西部海灘，官方今天證實，死亡人數再攀升至280人，890人受傷，另有35人失蹤，不過災情陸續傳出，預計傷亡人數會再持續上升；另外專家也示警，喀拉喀托之子（Anak Krakatau）火山活動仍頻繁，可能再次造成海底山體滑坡現象，不排除再有海嘯情形發生。

據「雪梨晨鋒報」（The Sydney Morning Herald）報導，印尼當局今天證實，海嘯造成的死亡人數攀升至280人，另有890人受傷、35人失蹤，當局指出，各地災情陸續傳出，目前還在統整數據當中，預期傷亡人數會再攀升，而這次災難受創最深的地區包括爪哇（Java）島西海岸的查麗達海灘（Pantai Carita）、雷桑角（Tanjung Lesung），以及蘇門答臘島東南端的楠榜省（Lampung），都是當地知名度假景點。

周日爪哇沿岸下起傾盆大雨，雨勢直到今天清晨才暫停，雨不停歇增加救難人員的搜救難度，印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）警告，海嘯可能再度襲來，呼籲民眾遠離海邊。

另據「雅加達郵報」（The Jakarta Post）報導，英國朴茨茅斯大學（University of Portsmouth）專家德歐（Richard Teeuw）表示，喀拉喀托之子火山現在仍處於活躍時期，有可能再度引發海底山體滑坡現象，換句話說，巽他海峽附近沙灘近期遭遇另一波海嘯侵襲的機會非常高。

(中時電子報)

文章來源：Police warn of second tsunami from Indonesian volcano as death toll rises

文章來源：Another tsunami could hit Indonesia, experts warn

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