文化快遞》2018臺北美術獎 重返北美館，重啟藝壇創作者能量舞臺

2018年12月24日 10:27 中時電子報 臺北市立美術館

陳依純《進入世界系：地球防衛少年》作品。(圖/臺北市立美術館)

林羿綺《信使計畫：返向漂流與南洋彼岸》作品。(圖/臺北市立美術館)

于軒《克萊因‧赫茲─不存在的實驗室》作品。(圖/臺北市立美術館)

鬼丘鬼鏟《近古代臨摹》行為作品。(圖/臺北市立美術館)

王連晟《閱讀計畫》作品。(圖/臺北市立美術館)

「臺北美術獎」為臺北市立美術館主辦的年度藝術競賽展，累積多年籌辦成果，見證臺灣當代藝術活躍發展，為國內具前瞻性、指標性的視覺藝術獎項，力求發掘優秀之藝術創作者，並鼓勵富有獨特性與時代精神之作品。2017年臺北美術獎因北美館修繕工程，移至台北當代藝術館舉辦。經歷9個月的館舍暫停開放，本屆臺北美術獎重返臺北市立美術館，總計有280件遞件作品，經歷初選、複審兩階段評選，遴選出于軒、王連晟、走路草農／藝團、邱子晏、東冬．侯溫、林羿綺、鬼丘鬼鏟、張允菡、陳呈毓、陳依純、郭俞平、張紋瑄、賈茜茹、饒加恩，共14組藝術家進入第3階段決選。

個人經驗×集體共鳴

《「大勇街25巷，」》為賈茜茹一系列關於家中之物的個展，使用不同的手法形式重現與再製生活物件，反覆地將不同的元素疊合，提供觀眾可投射於物品之另一種敘事關係，並於現場製造出介於展場與樣品屋之間的場域，讓觀眾在現實與超現實中尋找藝術與生活間模稜的界線。

走路草農／藝團以《湖底田水上考古系列》紀念自身與已逝世祖父的陌生情感。作品回憶祖父農務的場景回憶，將如今已靜置的農具及物件被使用過的痕跡，轉化為一種以農入藝的創作方法，把農具物件比擬成與土地對抗、對話的媒介，並視藝術為一種珍貴且有價值的勞動行為，重新拼組無可名狀的記憶碎片與情感連結。

邱子晏從自身客家經驗與處境出發，取材具代表性的臺灣80年代新電影《小城故事》片段，並置片中女主角與藝術家自身視角，交織出電影影像與觀眾視角的想像空間，將原片中當時臺灣人民語言與生活被禁語的狀態重新填補，創造影像敘事的更多可能。

來自太魯閣銅門部落的藝術家東冬‧侯溫《3M─三件正在發生的事》以〈MLUQIH─傷〉、〈MSPING─妝〉、〈MHADA─熟〉3部主題式影片，結合行為表演、影像藝術、環境劇場等跨界藝術的創作形式，講述部落信仰祭儀、語言正名、文化傳承等衝擊與隱憂；對他而言，自身即傳統儀式的傳承者，將透過藝術不設限的表述語彙，勇敢面對質疑、學習、挑戰。

郭俞平《我的胃裡沒有午飯，脖頸在尋覓陽光，腦子求索著愛情，靈魂裡有慌亂，心裡則有一股刺痛。》公開徵求從東南亞國家嫁到臺灣的異鄉女性，共同以其生命經驗譜寫出一聲音劇本。將跨國移動、求存的內在情感及家屋的意象轉化為空間場景，探索「家」的精神象徵，從「缺」的角度探討「家」之於生命階段的意義與轉變，並且聯繫出藝術家自身回憶與自我存在的關係。

透過一封封家族信件的引領，林羿綺《信使計畫：返向漂流與南洋彼岸》來到華僑親戚的新故鄉「印尼邦加島」，作品藉由實地影像拍攝搭配信件，企圖梳理背後複雜的歷史與文化的積累，欲在臺灣面對東南亞新移民及移工的相關論述之下，提出另一種反（返）南向移民的路徑研究，探索東南亞華裔家族現今所面臨的身分認同問題。

社會觀察×生活反思

王連晟《閱讀計畫》以23臺自動翻書裝置隱喻臺灣現今平均國小的班級人數，作品加裝的感應裝置當人們靠近便會自動翻書，並且朗讀象徵儒家思想的《論語》。藝術家於展間架構出不斷勞動、制式的閱讀空間，從而提出臺灣教條式教育的反思。

饒加恩《計程車》以一鏡到底的拍攝方式並置了紀錄片與電影影像的語彙，隨機攔了70多趟計程車，前往歷史爭議的地點（如過去為臺灣神宮原址的圓山飯店、國立中正紀念堂、鄭南榕基金會、義光教會、美軍俱樂部等），路途中引燃司機對於戒嚴與冷戰的記憶，及英國脫歐、臺灣和中國關係等當代議題之討論，並藉由個體經驗，再製出臺北複雜的歷史精神與心理地圖。

陳呈毓《雲氣平衡》以錄像散文的形式，描繪當代社會人們對於生產影像的慾望以及對於雲端運算的依賴，並指出支持社交媒體、娛樂產業的電子產品製造過程中，連帶生成的空氣汙染，從而反思現代人於雲端數據世界中，如何重新描繪出數據、影像生產與我們生活中地景間的關係。

陳依純引用日本思想家東浩紀（Hiroki Azuma，1971─）對「世界系」的詮釋，以不具體的國家及社會的角色設定，提出世界危機、世界滅亡等巨大問題的抽象敘事。作品《進入世界系：地球防衛少年》訪問了許多不同國家的青少年，各自用自身母語提問「SIRI，什麼是戰爭？」，並透過這些曾帶著內心創傷的少年，講述自己內心深層的悲傷，勇敢地去面對現況的艱難，重新詮釋一個模糊國家和社會界線更巨大的世界觀。

「當我們抵達北極，站在這星球的頂端時，是否意味著我們站在全世界的上頭？」張允菡的作品《其實我們什麼也不是》將自身走訪北極的遊歷經驗，以凸顯北極白晝強烈光線的系列繪畫與手抄寫的日記文字，彼此不互為解說的兩種形式及敘事性，共同描繪出北極的樣貌；並將展場規劃成暗場與光線形成對比，比擬北極搶眼的白晝光，回應無人之境的場域下，個體存在之於社會化與全球化的反思。

模擬情境×實驗假設

于軒《克萊因‧赫茲─不存在的實驗室》以寫實繪畫結合擬真裝置，虛構一位名克萊因‧赫茲的科學家過世後仍被保留下來的實驗室場景。歷經時間與風塵，已然破朽的儀器，與其原初的使命一樣，守護著實驗室的生命。詮釋當記憶被留駐在斑剝凋零中，用藝術創作傳遞時間殘缺的美感，並將其生命之美在崩壞殘缺裡重新綻放。

藝術團體鬼丘鬼鏟模擬1912年桑德爾蘭博物館（Sunderland Museum）民眾活動的館藏照，取材當時邀請盲童進入美術館，以各式罕有物件及生物建構出世界觸感的圖鑑；行為作品《近古代臨摹》演出於中興紙廠14號倉庫，表演者全程不與觀者互動，於全然黑暗中反覆長時間擦洗約3公尺長的仿死亡海生動物，進行無用勞動，以縮限觀者視線的方式，凝聚觀看，重新探究現場藝術表演的真實性。

張紋瑄《自殺技術基金會：年度發表》系列，擬造虛構機構「自殺技術基金會」，舉行由參賽者主導影響集體未來的自殺計畫〈國際自殺大賽〉，討論的非但不是自殺方法或道德問題，而是當個體面對出了狀況的世界時，以一己之力回應的可能方案；〈謀殺瑪琳切〉則將來自不同國家、脈絡下的個體聚集、召開會議，試圖為生卒年不詳的「元瑪琳切」找到最合適的死法，在不同文化語境中重新建構「瑪琳切」的形象。無論是「自傳」或是「自殺」，都是在面對滿目瘡痍的世界時，藉由書寫或某種表演形式，提出「歷史書寫」的隱含結構。

「臺北美術獎」為鼓勵觀眾多元思辨及多方參與，自2016年起辦理「觀眾票選獎」投票響應機制，本屆除了延續現場觀展可參與投票活動外，更召集「美粉（北美館臉書粉絲）」參與網路響應，共同轉動集體思辨的無限能量，票選活動即日起至3月17日止。歡迎有興趣的朋友與我們分享，哪件作品的議題、形式或概念最擄獲您的關注呢？

2018 臺北美術獎

時間│即日起至3/31，週二至週日9:30～17:30，週六至20:30

地點│臺北市立美術館（臺北市中山區中山北路三段181號）

票價│全票30元，優待票15元

電話│02-2595-7656

網址│www.tfam.museum

臉書│臺北市立美術館Taipei Fine Arts Museum

(中時電子報)