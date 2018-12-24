公投通過火力發電廠年降至少1％發電量 經濟部允盤點

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針對公投結果，火力發電廠將平均每年至少降低1％發電量，經濟部次長曾文生指出，電力業只是工業源的一部份，在整體境內汙染源占比約4.5％至9.9％間，每年至少降低1％火力電廠發電量對改善空污效果如何尚待驗證，強調「發電量可與空污排放量脫鉤，可兼顧供電穩定與環境保護。

經濟部今（24）前往立法院社會福利及衛生環境委員會進行第七案公投結果火力發電廠「平均每年至少降低1％」發電量因應情形專案報告。根據環保署調查PM2.5空污來源，我國PM2.5平均濃度中，約34％來自鄰近國家的境外傳輸，另外約66％來自境內污染源，包括27至31％的工業源（包括電力設施、鍋爐、鋼鐵業、石化業、水泥業、化學製品製造）、30至37％的移動污染源（例如交通工具）、以及32至43％其他污染源（例如餐飲油煙、營建揚塵、露天燃燒）。

曾文生指出，每年至少降低1％火力電廠發電量對改善空污效果如何尚待驗證，但對於我國發電結構及供電穩定的影響，節電綠電是否有加強空間等，仍需進一步審慎評估。

經濟部轄管的台電公司也將持續辦理各項空污改善，並更新改建、新建機組及再生能源發電等措施，根據這些改善措施，到2025年，台電公司所屬的火力發電廠100億度發電，但因為發電結構調整，空污排放量預估由10萬頓、將至6.5萬頓，減幅達35％。

(工商 )

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