承受恩惠上台 名嘴曝韓國瑜絕不能選朱挺玗2大關鍵原因！

朱挺玗入高雄市小內閣引發爭議，羅友志曝韓國瑜絕不能選她的兩大原因。(中時資料照片)

友善列印
中時電子報
「怕影響團隊」　朱挺玗確定不接海洋局長

新科高雄市長韓國瑜小內閣名單備受關注，其中，「海洋局長」一職原本韓市長欽點由朱挺玗出任，然她卻被挖出過去競選市議員期間，因涉買票遭判選舉無效，操守受到質疑，韓國瑜則為她緩頰「聖人難找，希望大家關注專業」，然最後韓國瑜表示朱挺玗為避免外界不當聯想，自請退出他的小內閣團隊，高雄市海洋局長一職因此暫時懸缺。

羅友志臉書貼文。(翻攝自羅友志有事找友志臉書)

資深媒體人兼名嘴羅友志昨po文，表示參加「致公黨18周年黨慶」時，被好友問到：「朱挺玗很棒，為什麼媒體要追殺她？她當海洋局長很適合…」，他才第一次開口解釋此事，澄清自己從沒針朱挺玗的賄選疑雲」阻擋，都是因為：「朱挺玗很可以，韓國瑜不可以！」。

羅友志解釋之所以這樣說，得從林國權事件說起，因為韓國瑜當時說過：「記取教訓，新首長的操守更嚴格」，而今天朱挺玗如果是被其他首長任用，相信媒體沒人會反對，因為其他首長沒像韓國瑜說過那樣的承諾，然「『人而無信，不知其可也』韓國瑜已經說快話，太多次，選舉可以，治國，不可以！」。

再者，朱挺玗這回出來選議員，乃「落選頭」，而跟她同區的吳銘賜很可能因爭議被取消當選資格，屆時朱挺玗將可遞補，則『海洋局長、高雄市議員』，她選哪一個？」、「又要跟高雄市民因為誠信，再『對不起』一次嗎？」，直呼選朱挺玗入小內閣，怎麼看都非「韓市長」高瞻遠矚、雄才偉略應該任意兒戲的決定，也表示韓國瑜是承受眾多恩惠上台的，理應承受更多的監督跟批判，「賣菜郎可以的，不代表韓市長可以！」。

(中時電子報)

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