八仙塵爆案判刑5年確定 呂忠吉明年1月2日入監

造成486人傷亡的八仙塵爆案，活動主持人呂忠吉被判刑5年確定。(資料照)

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造成486人傷亡的八仙塵爆案，活動主持人呂忠吉被判刑5年確定，因呂的戶籍地在北市漢口街，士林地檢署囑託台北地檢署通知呂忠吉明天上午到案執行，但北檢已獲法警、轄區員警回報，呂並未住在戶籍地，因此呂明天應不會赴北檢報到入監。

另士檢也囑託新北地檢署執行呂忠吉，新北檢則通知呂在明年1月2日到案入監。據了解，呂有收到新北檢傳票，有可能在1月2日入監。

2015年6月27日，呂以玩色創意公司名義，租用新北市八仙樂園內一處無水的戲水池舉辦「彩色派對」，負責派對企劃及行銷、活動進行流程、現場場控等事宜，當天因現場噴灑大量色粉，被舞台高溫燈具引燃，造成15人死亡、471人輕重傷慘劇。

本月12日最高法院駁回呂忠吉上訴，維持二審刑度有期徒刑5年，併科罰金9萬元定讞，並通知檢方展開防逃機制。

由於呂忠吉的戶籍地北市漢口街，位於北檢轄區，士檢囑託北檢代為執行，北檢執行科一方面請轄區中正一警分局持拘票去找人，發現呂早已不住在戶籍地，另對呂發出傳票，命其25日到案執行。

北檢雖獲法警、轄區員警回報，呂並未住在戶籍地，但員警已在該址張貼通知，請呂至派出所領取訴訟文書，呂未前往領取，依據寄存送達規定，只要完成寄存後10天，送達就生效。

北檢認為，由於呂忠吉已不住在戶籍地，明天呂忠吉到案可能性低，不排除簽發拘票拘提，或把案件移回士檢執行。

(中時 )

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