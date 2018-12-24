藍委批謝長廷屢開砲 立院外委會決議：召回立院專案報告

2018年12月24日 10:35 中時 陳建瑜 、 王英豪

駐日代表謝長廷。(圖/本報資料照)

誰逼死外交官？ 前外長爆：2通電話是關鍵

外交部長吳釗燮。（王英豪攝）

大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生事件持續延燒，立法院外交及國防委員會今審查外交部預算前，國民黨立委痛批駐日代表謝長廷不適格，並要求謝長廷下台。面對外界質疑，吳釗燮僅表示，已要求外館館長「謹言慎行」。最終藍綠立委通過臨時提案，要求成立「調閱專案小組」，並請謝長廷回台專案報告。

立法院外交及國防委員會審查預算開會前，包含國民黨立委曾銘宗、江啟臣、李彥秀、呂玉玲都痛批謝長廷及吳釗燮處理不當，要求下台。而吳釗燮也比原本開會時間稍微延遲。

面對媒體追問外交部是否授權台日關係協會秘書長張淑玲打給蘇啟誠？吳釗燮重申，他沒有授權任何人去打任何電話，張淑玲也已對外說明。至於「全館打丙」，也非張的權責，且考績一定是到年底之後，衡量各館處同仁表現才會做決定，沒有所謂年中討論考績問題。

吳釗燮強調，他已承諾蘇啟誠遺孀不再炒作此事，避免二度傷害。

媒體追問，至今謝長廷仍在臉書上發文引發爭議，吳釗燮說，他上周在外交部主管會報已要求所有外館館長，應該謹言慎行，謹守行政中立，「我已經要求了」。媒體再追問，吳釗燮管得動謝長廷嗎？他則沒有多談，僅說「謝謝、謝謝」。

召委馬文君隨即安排程序發言。江啟臣批評，謝長廷必須了解到外交官代表中華民國，應全心全力專注駐外工作、台日關係，而非動不動批評國內政治，甚至回台助選，毫不掩飾。今早謝還在臉書上批評在野黨，「還適格嗎？」

呂玉玲也說，謝長廷到今天早上還在網路放話，完全不適任；這麼多爭議外交部應給外界一個說明，何況這麼多專任外交官這麼優秀，如何繼續拼外交，公使、大使如此政務派任，是否適合？

經過一番討論，外委會通過臨時提案，指外界對於外交部與大阪辦事處溝通過程及內容多所質疑，迄今外交部仍沒有詳細說明，由外交及國防委員會成立「調閱專案小組」，並請外委會召委儘速排定議程，邀請外交部長、駐日代表謝長廷及相關人士到外委會進行專案報告。

(中時 )