文化快遞》107年臺北市傑出演藝團隊 表現亮眼、展現多元能量

2018年12月24日 10:37 中時電子報 陶維均

演摩莎劇團《鏡花轉》劇照。(圖/臺北市政府文化局)

肢體音符舞團《月牙泉二部曲─220窟》劇照。(圖/臺北市政府文化局)

C MUSICAL製作《傾城記》劇照。(圖/臺北市政府文化局)

多年來每年歲末的臺北市傑出演藝團隊徵選活動，儼然已是臺北市表演藝術圈的年度盛事。由相關領域的學者專家組成評審委員會的徵選，近幾年來重點以製作（舊作重編或新製作）、國際演出交流為主，徵選類別包括音樂、舞蹈、傳統戲曲及現代戲劇，每年度以4團為限（各類組得從缺），期盼能打造專屬臺北市的優秀演藝團隊品牌，提升團隊能見度，也強化臺北市的國際城市藝文形象。107年度徵選出來的傑出演藝團隊為「凱樂思藝術」、「演摩莎劇團」、「肢體音符舞團」及「C MUSICAL製作」，每團都各具特色。

凱樂思藝術 用音樂與世界溝通

2015年創立的「凱樂思藝術」取名自希臘文「Kairos」，除固定與企業單位合作、籌辦具推廣效益的藝術節慶，也有從獨奏到大型等不同規模的音樂會演出，為觀眾獻上耳目一新的視聽饗宴。凱樂思藝術秉持不分國籍、文化交融的企圖，以嶄新風貌呈現古典音樂，也融合世界各地的特色音樂，近年來亦持續深入臺灣偏鄉，重新編曲、演繹地方歌謠，讓傳統文化和當代得以相互對話。凱樂思藝術近年主要作品包括在宜蘭南澳鄉部落深耕多年的原創音樂演出《未來ing─凱樂思藝術年度音樂會》；《我的故鄉音樂會》是鋼琴家黃凱盈在經歷世界人道關懷計畫及臺灣八八教育計畫後，串連在臺灣這片土地中各領域的優秀音樂家，以屬於凱樂思藝術的方式，演奏古典音樂、流行音樂、世界音樂、原住民音樂，更期盼融合臺灣這片土地的音樂能量，凝聚臺灣社會；《2017繽紛亞洲》故宮南院湖畔音樂會以《藍色狂想曲》揭開序幕，除邀請日本知名歌手小野麗莎及台北愛樂管弦樂團等世界各地音樂家共演，並安插由日本作曲家涉谷牧人全新改編的嘉義歌謠，為這場臺日藝術盛宴增添跨國交流意義。

演摩莎劇團 綻放美麗的聚所

「演摩莎劇團」創立於2012年，成員輾轉世界各地學習表演技藝後返鄉，選擇以臺灣為基地，將「在地生根／國際接軌」作為劇團的發展目標。以關懷本土議題為起點，透過表演藝術作為與國際交流的平臺。劇團計畫性引進不同表演訓練課程，並邀請國際藝術家合作交流，刺激在地創作與國際接軌。劇團主要作品有《鏡花轉（Kaléidoscope）》，由演摩莎劇團與澳門曉角話劇研進社共製，並邀請法國陽光劇團核心成員Shaghayegh Beheshti執導，帶領來自臺灣、香港、澳門、馬來西亞等近20位亞洲演員，歷時3年淬鍊一戲，呈現如萬花筒般綻放的生命故事；2017年的《鷹與潛鳥》邀請香港編導馮程程來臺兩年，進行集體創作，第一年以《精衛鳥》明知不可為而為之的精神，尋找當代寓言，以神話指涉兩地政經現狀；《謝土》劇團編導洪珮菁，以一場葬禮帶出一趟跨越生死靈魂旅程，本演出受邀印度Ashirwad國際戲劇節首演。2018年受邀往東京參與亞洲表演藝術論壇（APAF），與亞洲各地藝術家對於主題《暴力的》進行呈現與藝術論壇。

肢體音符舞團 精緻、感動人心的舞作

「肢體音符舞團」成立於1997年，藝術總監華碧玉長期潛心修練武功及身段，企圖為古典舞蹈注入現代思維並拓寬視野。華碧玉從「圓」的手眼身法步出發，融合東方柔美內斂的肢體線條與西方外放的技巧，更強調「長」的思考及延續，讓舞蹈身體線條更自由。走出傳統身段的制式，將傳統與創新交融結合，曾多次受邀參與國際巡演。肢體音符舞團亦提供給年輕編舞家大展身手的創作平臺，並固定舉辦講座「舞蹈大躍進」及駐館計畫「從身體開出美麗的花」，企圖讓大眾更輕易接觸舞蹈藝術，呈現「以心來舞」的舞蹈初心。舞團近年來的作品包括結合武術與太極的捕風捉影系列三《無為》，以及將舞臺打造成時尚絢麗的模特兒伸展臺的《月牙泉》及《月牙泉二部曲—220窟》，邀請觀眾一齊走入時光隧道中的絲路夢境，讓沙漠一彎明月指引迷失的方向，尋找最初的真心，呈現現代人面對數位科技的迷失與省思。

C MUSICAL 製作 以中文音樂劇為發展核心

以創製中文音樂劇為宗旨的「C MUSICAL製作」，由自幼攻讀音樂科班的張芯慈擔任藝術總監，邀請包括陳大任在內等臺灣優秀劇場編導合作，致力創作專屬臺灣的音樂劇，希冀有朝一日能打造臺灣的百老匯，藉由音樂劇走入世界，讓更多人認識臺灣的文化與音樂劇實力。團隊近年作品如影集式音樂劇《不讀書俱樂部／冬之夢》、《不讀書俱樂部／我的心略大於整個宇宙》，國內外邀演不斷、頗受好評，用多彩的旋律交織角色的悲喜並推動劇情發展，無論詞曲編寫或故事情感皆讓人印象深刻；獨角音樂劇《焢肉遇見你》，由曾演出《天天想你》、《微．信》、《寂寞瑪奇朵》的優秀演員陳品伶獨挑大梁，描寫年輕女律師的追婚之旅，該如何選擇才能得到真正的幸福？劇名取材自英文「Meant to meet（meat）」之諧音，並結合臺灣特有的焢肉飲食文化，衍伸出「慢火細燉」的情感意涵；即將在1月11至13日於臺中國家歌劇院中劇院推出的全新創作懸疑音樂劇《傾城記》，則邀請了韓國劇場新秀導演韓奎晶與臺灣優秀音樂劇演員共創，打破音樂劇難以兼顧音樂與故事的迷思，將說、唱、演巧妙融合，呈現給觀眾一齣劇情錯綜複雜的「懸疑」音樂劇，大家不要錯過了。

108年臺北市傑出演藝團隊徵選與獎勵計畫

◎受理時間：即日起至2019/2/15

◎徵選對象：凡於臺北市政府文化局登記立案滿一年以上，從事音樂、舞蹈、傳統戲曲及現代戲劇之演藝團體

◎執行期程：自核定日起至2019/11/15

◎總補助額度：新臺幣300萬元至360萬元（依文化部核定補助經費調整）

◎核定團隊：以徵選4團為限，各類組得從缺

◎相關訊息請至臺北市政府文化局網站www.culture.gov.taipei（首頁/藝文補助/臺北市傑出演藝團隊徵選與獎勵計畫）

(中時電子報)