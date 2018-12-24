台代理商為穩懋維修機台 趁機竊取參數當場被逮

芬蘭Picosun ALD設備台灣區總代理商原晶半導體公司，涉嫌在幫穩懋半導體公司維護保養ALD機台時，竊取砷化鎵VCSEL製程參數。

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芬蘭Picosun ALD設備台灣區總代理商原晶半導體公司，涉嫌在幫穩懋半導體公司維護保養ALD機台時，以手抄方式竊取砷化鎵VCSEL製程參數，甚至在發現維護機台參數被刪後，轉往其他機台抄寫，李姓工程師被穩懋發現逮個正著，當晚6萬元交保，莊姓副理遭聲押禁見、林姓負責人遭聲押後則無保請回。

桃檢調調查，原晶半導體公司負責芬蘭的Picosun公司代理銷售與維護保養ALD設備，使用Picosun公司ALD設備進行晶元鍍膜的穩懋公司，已自行測試開發出砷化鎵VCSEL的產品製程當中，關鍵時間、溫度與相關控制因素參數，可應用在3D顯示與人臉面部辨識等面向，未來更是5G應用的重要技術產品。

穩懋公司12月12日通知原晶半導體公司幫忙維修ALD-D03機台，原晶派出30歲李姓工程師前往，李男卻在管制區內，以預藏的記事本與筆手寫抄錄機台內的製程參數，發現部分關鍵參數遭穩懋預先刪除後，竟轉往其他非維修項目的機台，以維護用的高階管理權限帳號與密碼登入，繼續手寫抄錄，竊取有關VCSEL製程參數的營業祕密，卻因動作鬼祟，遭穩懋工程師發覺有異，當場回報逮捕而查獲，被依涉犯《營業秘密法》竊取營業秘密罪嫌送辦。

李姓工程師坦承不諱，檢方複訊後6萬元交保並限制出境出海，隔天桃檢企業犯罪專組檢察官黃瑞盛指揮桃園市調查處，約詢原晶半導體公司42歲莊姓設備製程副理，認為知悉且授意的莊涉嫌重大，有逃亡、串證之虞，當庭逮捕向法院聲請羈押禁見獲准。桃檢調21日再發動搜索，兵分4路約詢3人，複訊後將掛名副總經理的41歲林姓實際負責人聲押禁見，法官開庭後認無羈押必要，無保請回。桃檢將持續追查，打擊企業犯罪、保障營業祕密。

(中時 )

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