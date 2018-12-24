文化快遞》臺北表演藝術中心 音樂劇人才培訓計畫

2018年12月24日 10:51 中時電子報 臺北表演藝術中心

“All the Livelong Day”選自音樂劇 Working。(圖/王弼正)

“You Gotta Get a Gimmick”選自音樂劇 Gypsy。(圖/王弼正)

“Wig in a Box”選自音樂劇 Hedwig and the Angry Inch。(圖/王弼正)

“This is Me”選自音樂劇 The Greatest Showman。(圖/王弼正)

“This is Me”選自音樂劇 The Greatest Showman。(圖/王弼正)

2018年是臺灣音樂劇的爆發年，超過百場的演出，除了美、英、韓等國節目，更有許多臺灣原創作品。臺灣音樂劇人才的培育工作過往以民間為主，近年雖有大學開授相關課程，但仍缺乏系統性學習，且針對表演者進修的管道有限。然音樂劇演員必須兼備演員、舞者和歌者3種能力，能將3者做到位絕非易事，亦無法單靠自我學習。因此，臺北表演藝術中心（以下簡稱北藝中心）自2016年起辦理音樂劇人才培訓計畫，總計3年已培訓逾百位學員，在發掘新生代潛力股的同時，也提供線上表演工作者再次進修的機會。

北藝中心用心打樁 培訓學員受益良多

李培松，出生於1986年，有著企業管理的學歷背景，現職為配音員，同時也是台北愛樂合唱團團員。求學時期即對影視配音領域感到興趣，師承資深配音員佟紹宗，也受到台北愛樂合唱團、拉縴人男聲合唱團啟發，追隨聲樂家王典、陳美玲、施履誠等人學習歌唱技巧後才正式踏入表演藝術。他表示作為一名音樂劇演員，應該要能做到「演、舞、唱」3棲才是真正的合格。2018年秋天，培松2度參與北藝中心「音樂劇人才培訓計畫」，他也曾是第1 屆的培訓學員，當年受訓完成後獲得音樂劇《春醒》的演出機會，能再度獲選為第3屆的學員，他不但更加成熟精進，也表示這一路收穫良多，「老師告訴我們，別被表演的情緒帶著跑，要相信臺詞的內容，做到咬字清楚，臺詞和角色的詮釋有很大的關連，情感要同步鋪陳，而非走在臺詞前面，這很重要。」

許照慈，出生於1991年，來自高雄的她，國中時曾學習小提琴，後因升學而中斷，但她從未忘情自己的音樂夢想，大學就讀臺師大英語系，因一堂課堂受到蔡柏璋啟發，目前於北藝大劇創所表演組就讀中，也曾多次擔任AM創意劇場音樂劇演員。2018年是照慈首次參與北藝中心音樂劇人才培訓，對她而言，課程中最大的收穫就是在歌唱、臺詞、舞蹈與肢體間的整合能力，「接觸劇場讓我重新思考和別人的關係，也把從人生獲得的省思運用在劇場表演裡，我認為表演能帶領人探索自己，看見自己的可能性和局限性，都是更了解自己的方式。」

獨創雙軌工作坊 培養全方位音樂劇人才

北藝中心為厚植臺灣音樂劇的發展，在亞洲共製中心及人才培育的經營使命下，以自製音樂劇為目標，於2016年首次啟動「音樂劇人才培訓計畫」，每年舉辦並從2017年起分別開設「創作工作坊」及「表演工作坊」，盼以多角度的規劃持續培養臺灣音樂劇全方位的生力軍，甄選有志於從事音樂劇的表演與創作工作者參與。2018年師資包括瘋戲樂工作室創辦人王希文等人與多位百老匯專業師資，培訓種籽包括創作工作坊學員12位（編劇、作曲各6人）及表演工作坊學員28位，成果也分別在2018年9月9日、10月27日至28日於師大知音劇場及臺北試演場完成學習呈現，雙坊結訓成果皆讓各界為之驚豔。

北藝中心總監王孟超表示，「人才」是藝術創作的重要核心，而音樂劇培養的是全方位表演人才，培訓計畫不僅是為自製音樂劇打基礎作準備，同時提供年輕表演者接受專業而完整的訓練，成為國內有志投入音樂劇表演者的精進管道。如同韓國以西方音樂劇為本，自行建立一套完整而成功的訓練方式，現在不僅自製音樂劇，更輸出到亞洲、歐美等各國。

2018年「創作工作坊」由王希文（瘋戲樂工作室創辦人）與吳政翰（戲劇構作、編劇、劇評人）共同擔任導師。課程以百老匯的創作邏輯出發，強調中文語境下的延伸與轉化，並打破過去作詞、作曲的分組方式，調整為編劇組與作曲組，訓練學員加強場景和戲的營造，例如從空間的發想打造劇情的流轉等思考，讓歌曲可以在劇本裡更有機地產生作用、用音樂來說故事。12位學員音樂劇資歷有深有淺，課堂上能量高昂、創作中更是火花四迸，短短3週集訓打磨出十多首新創曲目，每一首作品展開皆是一則可期的故事，從電梯到廁所，從阿宅活屍到關廠工人，各種意想不到的題材都有；曲風的跨度也囊括搖滾、爵士、弦樂、A Cappella、日式童謠、軍歌、甚至誦經等，很難想像，這些令人驚喜的作品都是他們用短短3週的時間反覆磨練、相互激盪出來的。

「表演工作坊」由總計逾110位的報名者中公開徵選出28名學員，來自音樂系、舞蹈系、戲劇系等多元背景，3週的課程涵蓋表演、舞蹈、聲音、歌唱4大軸線，參與計畫的國際師資皆有豐富實戰及教學經驗，包括表演指導Darren Cohen（美國）、歌唱指導David Sisco（美國）、聲音指導Harald Emgård（瑞典），以及舞蹈指導李明潔（臺灣）。28位學員一起歷經3週高壓密集的魔鬼訓練，透過歌舞呈現《搖滾芭比》、《玫瑰舞后》、《西城故事》、《大娛樂家》等著名音樂劇之經典曲目，為臺灣音樂劇的發展蓄積了更多的能量。

已經連續3年且每年皆有新突破的「音樂劇人才培訓計畫」，北藝中心將持續推動辦理，除提升臺灣音樂劇人才的表演實力外，更重視音樂劇國際發展脈絡、鋪陳未來國際交流基礎。著眼於環境共創與沃土培養，北藝中心致力成為一座臺灣音樂劇創意資產與展演交流的產製平臺，更多訊息請關注臺北表演藝術中心官網www.tpac-taipei.org或臉書資訊。

(中時電子報)