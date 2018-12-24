感情溫度計測量兩樣情 蔡英文冷颼颼 柯文哲暖烘烘

民意基金會董事長游盈隆稍早發布2018年台灣重大民意走向。(記者呂佳蓉／攝)

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旺報
呂佳蓉

台灣民意基金會今早舉行「2018年終台灣重大民意走向」全國性民調發表會。有關台灣人對主要政治人物的感情溫度，民意顯示，蔡英文總統的感情溫度平均為42.98，對此基金會董事長游盈隆表示，這是冷颼颼的情況，意味著他已被民意打入冷宮，不再是一個受愛戴的總統，也不是一位受歡迎的政治人物。柯文哲則有65.81度，表示台灣人民此刻對柯文哲的感情溫度是暖烘烘的，是相當舒適的溫度。

游盈隆表示，民意基金會的測量方式與美國主要大學與機構用的是一樣的，稱為感情溫度計，中間50度是不好不壞，50度以下是不好，而50度以上是好，越往上是越好。

民調顯示，台北市長柯文哲的感情溫度計平均值為65.81度；高雄新科市長韓國瑜感情溫度則有62.12度，也是滿高的溫度；新北新科市長侯友宜則有59.79；行政院長賴清德則有53.81度。

從2017年9月到2018年12月，這段期間對柯文哲有好感的人都超過半數，最低52.4%，最高68.3%；另一方面，對他有反感的都維持在15%以下，對他無感的人則在3成以下，整體而言，台灣人對柯文哲感覺都是好的，是溫暖正面的，殆無疑問。

地方選舉中，韓國瑜是選戰爆紅的政治明星，台灣人民對韓國瑜的感情溫度是熱的，是相當舒適的溫度。侯友宜也在50度以上，代表此刻他也是在台灣相當受歡迎的政治人物。

(旺報 )

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