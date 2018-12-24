嘉義市正副議長之爭 台灣隊分裂 民進黨團簽協議書挺蘇澤峰

2018年12月24日 12:06 中時 廖素慧

連任成功的議員陳姿妏（左）由夫婿前議長林承勳操盤，傳出爭取議長大位。（廖素慧攝）

嘉義市正副議長之爭風雲變幻，原本民進黨與無黨籍組成「台灣隊」奪取大位，但傳出台灣隊分裂成2組人馬，形成搶人大作戰，有議員當選人為避風頭，目前離轄，暫時失聯，親友說，25日會出面宣誓就職。

此次選舉結果造成即將上路的議會生態改變，23席議員，國民黨5席、民進黨4席、無黨籍13席、台聯黨1席，形成「無黨最大」的局面，蕭家班受挫，無緣爭取正副議長大位，但友蕭的議員約有7、8人，仍深具影響力。

台灣隊以民進黨及親綠的無黨籍議員為主，陳姿妏、蘇澤峰也是台灣隊，另有少數國民黨議員暗助，力推莊豐安與蔡榮豐為「豐榮配」角逐正副議長，最近傳出前議長林承勳為妻子陳姿妏操盤爭取議長大位，雲林縣前議長蘇金鍠之子蘇澤峰則搭配爭逐副議長，形成「妏峰配」。

「豐榮配」一路以來呼聲高，但最近「妏峰配」迎頭趕上，2組人馬勢均力敵，24日上午民進黨召開內部協議，據了解，蔡文旭、黃露慧、黃大祐、王美惠等4位議員簽署同進退協議書，決議副議長支持蘇澤峰，形成「莊豐安、蘇澤峰」的新組合。

此外，黃姓女議員當選人昨晚傳出在自家經營的餐廳遭人「關切」，據親友說，準女議員取消今天原定行程，全家人連夜外出散心、避風頭，25日當天才返嘉宣誓就職。

(中時 )