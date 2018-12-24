傷腎食物出列 這2種健康食材竟也踩雷！

2018年12月24日 11:20 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

俗話說「吃藥傷腎」，其實吃錯食物也同樣傷腎！腎臟俗稱腰子，是人體重要的泌尿系統，由於腎臟有重要的代謝功能，一旦受到損傷或衰竭，骨頭，肌肉與腺體都無法繼續工作。專家指出，為照顧腎臟的健康， 7種傷腎食物能避就避，其中酪梨、堅果雖屬健康食材，卻出乎意料不利於腎臟。

《HEALTH&HUMAN》報導，腎臟有部分重要的代謝功能，若是遭受侵害，可能造成不可挽回的健康問題。 就列出7種常吃會傷腎的食物，快來看看你身邊是否充斥這些食物！

1.人工甜味劑

使用人工甜味劑就能減少對糖分的消耗嗎？其實這對身體一點好處也沒有。如果想維持健康，可以用「甜菊糖」代替。甜菊糖是一種天然藥草萃取物，在南美洲已有數百年使用歷史，目前並沒研究顯示甜菊糖有其他副作用。

2.肉類

肉類含有大量的蛋白質，但代謝蛋白質卻是腎臟最困難的工作之一。富含動物蛋白質的飲食，也可能增加罹患腎結石的風險，尤其肉類有許多內臟食品，含有高濃度的嘌呤，嘌呤會導致尿酸產生，尿酸是一種經由腎臟代謝的廢物，若代謝過多尿酸，可能引發腎結石。

3.鹽巴

鉀和納結合可維持體內的液體平衡，這對腎臟來說至關緊要。但人們在日常飲食中不經意就會攝取過多的鈉，例如：加工食品。過多的鈉會導致腎臟保留水分，進而稀釋血液中的鹽分，就會給腎臟帶來不必要的負擔，應盡量吃新鮮的食物，這樣才能有效控制鹽的攝取含量。

4.乳製品

乳製品包含牛奶、奶酪和優酪乳，因為這些食品含有鈣，會增加尿液中的鈣含量，這與腎結石的高風險有密切關聯。有研究發現，腎臟病的患者若降低乳製品的攝取含量，腎臟的過濾功能會變得更好。另外，奶油是一種富含飽和脂肪的乳製品，也會增加罹患腎臟疾病的風險。

5.咖啡因

咖啡因是種溫和的利尿劑，會影響腎臟吸收水分的能力，若是你的腎臟開始出現狀況，最好別喝咖啡、茶、蘇打水或能量飲料。國外有研究證明，長期攝取咖啡因，可能加重慢性腎臟疾病，甚至增加罹患腎結石的風險。

6.酪梨

腎臟得依靠適當含量的鉀和納工作，由於酪梨含鉀量高，若攝取過多的鉀就會患上一種名為「高鉀血症」的病症。倘若你沒有腎臟相關疾病，就不必擔心酪梨會對健康造成影響，畢竟我們在日常飲食當中，都沒有攝取足夠含量的鉀。

7.堅果

堅果含有草酸鹽，而此礦物質常見於腎結石當中，若你曾患有腎結石，建議避免食用堅果。雖然堅果營養素豐富，專家建議，每天攝取只能適量不能狂吃，應該注重營養均衡。

(中時電子報)