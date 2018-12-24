星空聯盟與白雲國際機場打造星空聯盟品牌貴賓室

2018年12月24日 11:08 工商 王淑以

星空聯盟將與廣州白雲國際機場攜手打造星盟品牌貴賓室，並已在該機場預留新貴賓室的空間。這項合作計劃是由星空聯盟執行長Jeffrey Goh與廣州白雲國際機場董事長邱嘉臣於12月20日共同簽署合作備忘錄。

這是星空聯盟及廣州白雲國際機場策略合作的重要里程碑，將為旅客報到、登機與轉機的軟硬體設施升級奠定基礎，並在第一航廈打造星盟品牌貴賓室，供10家飛航該機場的星盟成員使用，強化廣州白雲國際機場在星盟中國航網的樞紐地位。

廣州白雲國際機場董事長邱嘉臣表示：這是創造多贏的絕佳策略，在機場第一航廈打造國際知名的星盟品牌貴賓室，充分展現我們為全球性航空聯盟提供更優質旅客體驗的企圖心。

星空聯盟執行長Jeffrey Goh表示，對高端旅客而言，貴賓室已經成為星空聯盟最重要的權益之一，在廣州白雲國際機場打造全新的星盟品牌貴賓室是聯盟旅客的福音，此外，也將同步強化我們在這個樞紐機場的地位。

持有星盟金卡的會員、搭乘星盟航班頭等艙及商務艙的旅客，皆能使用星空聯盟成員於全球各機場營運的1,000餘間貴賓室，除航空公司及其他業者營運的貴賓室之外，星空聯盟目前於全球共有7間星盟品牌貴賓室，分別位於布宜諾斯艾利斯、洛杉磯、名古屋、巴黎、里約熱內盧、羅馬及聖保羅。

星空聯盟執行長Jeffrey Goh更進一步指出，除了推展數位服務策略，星空聯盟也持續開發星盟品牌貴賓室。羅馬的星盟品牌貴賓室已經在今年隆重開幕，2019年也將在阿姆斯特丹和廣州啟用全新的星盟品牌貴賓室，而巴黎及名古屋的貴賓室正在規劃重新裝潢，將以嶄新的設施迎接旅客。

星空聯盟運用虛擬實境技術，讓旅客在星盟官網探索屢獲獎項肯定的貴賓室，彷彿置身舒適空間，擁有身歷其境的獨特體驗，網址為www.staralliance.com/lounges。

星空聯盟目前有十家成員飛航廣州白雲國際機場，除了長榮航空之外，還有中國國際航空、全日空、韓亞航、埃及航空、伊索比亞航空、深圳航空、新加坡航空、土耳其航空及泰國航空，每日提供超過105個班次，由廣州飛往中國境內36個目的地，以及亞、非、歐洲共10個國家的12個目的地。

(工商 )