文化快遞》學習ㄅㄆㄇ的第101種方式 漢字藝術互動裝置

2018年12月24日 10:58 中時電子報 臺北市政府文化局

搖晃注音符號抱枕，可以產生對應的注音發音。(圖/臺北市政府文化局)

互動藝術裝置主視覺。(圖/臺北市政府文化局)

您知道我們習慣使用的注音符號已經100歲了嗎？每天敲打著鍵盤，隨著注音符號跑出中文字的場景，早已習以為常，而現行使用的拼音符號系統可追溯回清末在民間發起的漢語發音教育革命，歷經多年的討論，終於在1918年由教育部正式公布注音符號，成為你我學習漢字書寫與發音的必經過程，在數位化時代也發展出專屬的輸入法。這套全世界獨有也是唯一臺灣現行使用的發音系統，字體造型生動有趣，聲韻形象巧妙，運筆的多樣性也成為學習漢字筆順的基礎，37個符號早已不只是標註發音的功能而已，更發展為時下年輕人溝通的代號。

承先啟後，用藝術拆解漢字發音

自2004年開始，臺北市政府文化局首度以「正體字」為核心舉辦「漢字文化節」，以跨界性質的活動，透過當代藝術展、競賽活動、校園推廣等方式，多元呈現並探討漢字之發展歷程、藝術性與實用價值，並自2014年起調整活動名稱為「漢字文化推廣系列活動」，讓漢字文化的推廣更不局限形式與空間。2018年也出版漢字文化專題書籍《漢字的華麗轉身》，邀集31位學者專家及藝文工作者梳理漢字的脈絡，藉著蒐集過程，探討1949年前、後至今漢字形體的演進，以及記錄近代漢字對生活樣貌的影響，讓讀者與漢字文化的精神更加貼近。另外也特別以公共藝術裝置的方式，邀請新銳藝術團隊豪華朗機工與PIMIYA，邀請民眾互動體驗，共同慶祝「注音符號」的100歲生日。

由象形發展出來的漢字文化是亞洲重要的無形資產，注音符號也融合漢字成為臺灣獨一無二的的文化語彙，不僅是日常使用，也成了藝術家們的創作靈感來源。由藝術團隊所創作的「ㄉㄅㄉㄌㄅㄌ」，將捷運大安森林公園站的陽光大廳化為充滿童趣的注音符號學習遊樂園。兩位主要藝術成員鄭先喻、吳宜曄具有軟硬體開發背景，化日常為靈感透過藝術裝置呈現。

「ㄉㄅㄉㄌㄅㄌ」將書上的注音符號視覺化，以色彩鮮豔的抱枕出現在民眾面前，內置感測元件與聲響裝置，當民眾拿起不同注音符號造型的抱枕搖晃，抱枕將發出相對應的讀音，讓民眾在透光帷幕下，駐足陽光大廳，不管是遊戲把玩或是倚靠休憩，與個別讀音產生互動，可藉由聲母、介音及韻母的組合發聲組出漢字，透過身體體驗重新閱讀注音符號，也為這套行之有年的發音系統發展出新的學習方法。作品名稱「ㄉㄅㄉㄌㄅㄌ」刻意選擇使用注音來命名，其實沒有一定相對應的中文字來解釋，反之希望能夠將命題的想像空間留給每個參與的民眾。

「ㄉㄅㄉㄌㄅㄌ」漢字互動裝置展出至2019年2月22日，展期間週六下午與台北市街頭藝人協會合作舉辦熱鬧生動的魔術雜耍、氣球表演，以及內容豐富的音樂、舞蹈演出，歡迎市民一同踴躍參與。

「ㄅㄉㄌㄅㄌ」漢字互動裝置

時間│即日起至2/22，週一至週日6:00～24:00

地點│捷運大安森林公園站陽光大廳

票價│免費

電話│02-2720-8889

(中時電子報)