NBA》一眉哥大號雙十無用 鵜鶘仍苦吞4連敗

國王海爾德攻下全場最高28分，幫助國王逆襲鵜鶘，送給對方4連敗。(美聯社)

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中時電子報

深陷謠言風暴的「一眉哥」安東尼戴維斯，今天在客場繳出26分、17籃板、4助攻、4阻攻、2抄截的大號雙十成績單，可惜孤臣無力可回天，鵜鶘依舊以117比122不敵國王，苦吞4連敗。

目前外界瘋傳安東尼戴維斯有可能在明年夏天離開鵜鶘，帶槍投靠湖人，與詹姆斯聯手組成攻擊最強的雙人組合，最大原因就是安東尼戴維斯與詹姆斯兩人有著同樣的經紀人。

安東尼戴維斯此役奮戰39分51秒，雖然20投僅7中，手感不是很理想，但他在防守端表現得非常出色，幫助鵜鶘帶著9分領先優勢進入決勝節，並且一度領先12分，沒想到比賽在最後10分鐘風雲變色，國王打出33比16攻勢，逆轉了整個戰局，也讓安東尼戴維斯臉色難堪的走出賽場。

幾乎是落後整場比賽的國王，靠著第四節的瘋狂反擊拿下2連勝，18勝15敗暫居西區第七，考雷史坦22分、17籃板，表現絲毫不遜於安東尼戴維斯，福克斯19分、11助攻，海爾德28分、6籃板，波格丹波達諾維奇24分、4籃板、7助攻，四大悍將成功狙擊鵜鶘。

(中時電子報)

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