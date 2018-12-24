已久工業熱心公益 贈南科消防分隊救護車

已久工業董事長周文三（左二）回饋地方，捐贈南市消防局第四救災救護大隊南科消防分隊救護車1輛，由副局長楊宗林（右三）代表接受捐贈。（劉秀芬攝）

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熱衷公益慈善活動的已久工業，董事長周文三為回饋地方，再度捐贈救護車1輛，24日上午10時在台南市消防局第四救災救護大隊南科消防分隊舉行捐贈啟用儀式，由副局長楊宗林代表接受捐贈。楊宗林表示，希望該部救護車的啟用，能帶給本市市民最佳的緊急救護服務品質。

已久工業股份有限公司為汽車配件製作業，從設計研發、製造、加工、組裝、成品等等，一直都秉持最好的品質來維護消費者生命安全，深獲台南鄉親的肯定與鼓勵。董事長周文三參與地方的公益活動不餘遺力，多年前某日因胃潰瘍痛到幾乎休克，幸好救護車緊急趕到將他送醫，開啟他捐贈救護車的機緣。

104年12月已久工業捐贈台南市政府消防局第四大隊善化分隊救護車一輛及救護器材一批（總價值新台幣370萬），而今年在得悉南科分隊救護車不堪出勤耗損，需要更換的情況下，主動聯繫消防局，捐贈救護車及含車上救護器材乙批，共價值280萬元，對於守護市民生命安全，提升台南市政府消防局到院前救護品質，幫助甚大。

周文三表示，此次能再度捐贈救護車給消防局，是全公司員工一起努力的成果，明年計畫再捐贈一輛給台南市消防局，但他也希望救護車盡量不要用到，祈求坐上車的人都平平安安，開車的人也都平平安安。

(中時 )

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