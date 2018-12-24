文化快遞》松菸創作者工廠 綻放想像與實作的夢想空間

2018年12月24日 11:06 中時電子報 松山文創園區

「松菸創作者工廠」以公開徵選方式，提供品牌申請進駐，讓創作者可將創意轉為實踐，與國際交流接軌。(圖/松山文創園區)

「松菸創作者工廠」提供機具教育訓練課程，搭配專業師資教學。圖為創作職人正在進行木工機具教學。(圖/松山文創園區)

人與人、人與空間的互動是文創不可或缺的能量之一。為扶植具備原創精神的創作者，從創意發想到市場模式，「松山文創園區」打造臺灣首座結合共同工作空間（Coworking Space）與自造者空間（Maker Space）的開放式創作基地─松菸創作者工廠，藉由提供創作交流空間、資源鏈結輔導服務，搭配活動策辦、國際交流等營運項目，強化競爭力以激發創意產業群聚，引領「松山文創園區」成為國際型文創聚落。

為了讓原創理念在此無阻礙地流通、創意設計在此無界限地實踐，「松菸創作者工廠」推出Member Club會員招募計畫，支援個人、工作室、品牌設計師等文創業者所需的服務、機具設備、講座分享及訓練課程，讓每個人都能輕易踏入創作者的門檻。

一窺實踐創意的夢想空間

開放的空間、明亮的採光、滿眼的綠意、令人心情愉悅的氛圍是「松菸創作者工廠」給人的第一印象。創作者可以運用「自由廣場」進行創意講座、教學課程與產品發表。「共創空間」則為開放式設計的共同工作空間，是適合舉辦創意交流會、體驗工作坊及互動會議的優質空間，創作者們可在此透過相互交流、激發創意、跨界合作實現原創理念。「機具設備間」提供各類別的專業機具，並搭配工作坊加以運用，讓創作者得以將創意發想轉為實踐。

專業機具設備將想像化為真實

走進「松菸創作者工廠」的機具設備間，琳瑯滿目的專業機具設備，包含木工、金工、陶藝、編織及數位製造等，創作者可以直接在此進行產品測試、開發打樣、微量生產。「皮思達奇設計有限公司」創辦人賀仁瑋在此開發了《Comma Stool》椅凳，一舉拿下2017年米蘭衛星沙龍展新銳設計獎的首獎；而「手手」的《旺仔雞》將雞毛撢子轉化為桌上型清潔毛刷，也是透過「松菸創作者工廠」的機具打樣、生產，並在2017年陸續獲得台灣OTOP文創精品獎、彰化文創精品認證優選等。

各式活動課程，踏出成為創作職人的第一步

「松菸創作者工廠」定期舉辦各式手作體驗工作坊、機具教育課程、創意交流及品牌通路講座，期許讓更多同好踏入創作者的門檻。「玩點子工作坊」邀請各領域設計師，以淺顯易懂的方式，從產業、設計到製作，透過手作體驗，細細玩味創意發想。「機具教育課程」提供木工、金工、編織、陶藝以及數位製造專業機具，搭配專業師資指導，讓複雜的機具也可輕鬆上手，讓每個人皆可以運用設備實現創意。為打造一個創意分享、創作者彼此熱情交流的平臺，「松菸創作者工廠」規劃舉辦各式講座，除了活絡空間的創新創意氛圍、凝聚社群力量，也期待透過想法的交流，彼此共創、共好。

資源共享，扶植創作者走向世界

自2016年成立以來，「松菸創作者工廠」採用公開徵選的方式，提供微型、小型、中型品牌進駐平臺的機會，入選進駐的創作團隊空間共享、創意共享，營造一個非制式化的平臺，創作領域涵蓋：皮件、金工、木工、攝影、數位製造、藝術經紀、文創策展等，松山文創園區提供了空間、機具、文創扶植與通路合作，讓進駐品牌在此吸收養分孕育成長，並運用跨國資源，提供品牌與東京、曼谷、新加坡等各國的創作者進行交流與對話，讓臺灣原創邁開大步、走向世界。

松山文創園區 松菸創作者工廠

地點│臺北市信義區光復南路133號（南向製菸工廠2樓）

電話│02-2765-1388轉148（預約參觀及洽詢）

網址│www.songyancreativehub.org

(中時電子報)