遠離就醫恐懼 高雄長庚募玩具送病童

2018年12月24日 11:08 中時 林宏聰

耶誕送暖！高雄長庚醫院川崎症權威郭和昌為降低病童就醫恐懼，連續4年募集玩具，今年再度與麗文文化合作，募得43箱全新或二手玩具，趁耶誕節前送給門診與病房病童，他笑說，這幾年已募得超過2萬件，幾乎可申請認證「全台送最多玩具的兒科診間」。

郭和昌是台灣川崎症權威醫師，2011年與麗文文化合作出版《兒童發燒5天竟導致心臟病─不可不知的川崎症》、2017年出版《川崎症口袋寶貝書》，麗文文化得知郭發起募集二手玩具，立刻響應，至今已第3年提供耶誕節玩具送給病童。

麗文文化總經理楊宏文表示，每年均在全台22間校園連鎖書店發起募集玩具，獲得各校師生、教職員熱情響應，第1年募得10多箱、去年募得20多箱，今年再度加倍為43箱，讓人感受到社會處處有溫情。

高雄長庚24日上午舉辦簡單儀式，郭和昌與兒科醫師洪碧蓮一起感謝響應活動的麗文文化、亨利幼兒園、7-11彌陀店、麥當勞等各界善心，隨後並將玩具送給診間及住院病童，在耶誕節前為孩子們帶來歡笑。

郭和昌說，小朋友看病難免緊張，甚至有人一進診間就大哭大鬧，因此他從2015年起即準備一些小玩具送給小病童，這幾年很感謝社會各界認同，共同響應「愛心玩具來自大家，就醫恐懼遠離病童」。

(中時 )