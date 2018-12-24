核發歐欣水保計畫許可 環團控告李孟諺圖利

2018年12月24日 11:15 中時 洪榮志

台南市代理市長李孟諺代理最後一天，卻因日前核發歐欣公司水土保持計畫許可挨告。台南市數個環保團體24日前往台南地檢署，遞狀告發李孟諺圖利歐欣。環團指出，李孟諺發照的理由是根據2017年監察院調查報告及農委會訴願許可，卻無視最近監察院已重新調查歐欣涉嫌不法，因此才提新事證告發。

李孟諺回應說，環團提出的所謂新事證，目前仍屬假設性、臆測問題，市府秉持依法行政核發許可，並無其他考量。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調表示，根據農委會2018年12月4日訴願判決書，針對歐欣公司提起水保計畫第一期水土保持施工許可證項目，要求台南市政府水利單位依水土保持法相關規定，於2個月內另為適法之處分。事實上，依農委會訴願決定書，市府也可依「水土保持計畫審核監督辦法」，先調查歐欣的水土保持計畫是否涉嫌造假，而非發施工許可。

台灣水資源保育聯盟前理事長李建畿指出，台南環盟已向台南地檢署及監察院陳情有關歐欣公司的水保計畫是否涉嫌造假，目前2單位也正調查中。如果歐欣公司水保計畫涉嫌偽造屬實，市府即可依行政程序法撤銷歐欣公司水土保持計畫。

台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華認為，歐欣公司水保計畫的邊坡穩定分析資料有錯、邊坡穩定分析剖面的相對高程有錯、地表坡度有錯、地下水位資料與報告不符摩擦係數有錯，無論是否確定歐欣水保計畫偽造，有錯的水保計畫邊坡穩定分析，市府就不應發放施工許可，否則就是涉嫌圖利。

台南市社區大學環境行動小組召集人黃煥彰說，去年12月市府水利局核准龍崎事業廢棄物綜合處理中心施工許可0.6公頃後，市議員蔡旺詮即指出，歐欣公司以防災名義施作沉砂池，結果沉砂池比溪口還要高，質疑如何沉砂？當時水利局主任秘書蔡國銓回應強調，滯洪池工程是市府依水保法要求歐欣進行水保維護工作，主要是防止土砂沖刷流入牛埔溪，造成下游河道淤積，與開發案進度無關。

不過，環團將水利局核准歐欣的滯洪池工程位置，與環差報告中汙水處理場的滯洪沉沙池位置比對，發現二者的位置是一致的，並非如水利局所講與開發無關，此一疑雲至今尚未釐清，為何此次反而直接核准41.2公頃的水保計畫？

(中時 )