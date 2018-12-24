敗軍之將更上一層樓是鐵律？洛杉基舉例諷慘民進黨

圖為民進黨中央黨部。（本報系資料照）

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中時電子報
／綜合報導

九合一民進黨敗選，行政院長賴清德遲未打消總辭念頭，現在傳出時間點將落在明年1月初審完總預算後，賴揆就會離開，而前行政院長蘇貞昌可能接閣揆，雖然蘇貞昌核心幕僚否認此事，仍引起外界關注。對此，自由作家洛杉基諷刺表示，民進黨執政團隊裡，「敗軍之將更上一層樓」也是鐵律。

洛杉基在臉書發文指出，中國歷史上，「敗軍之將不可言勇」是鐵律。但民進黨執政團隊裡，「敗軍之將更上一層樓」也是鐵律。所有敗選的、被人民唾棄的、夾著尾巴落跑的、犯了錯誤的酬庸政客，一轉身，就從魯蛇堆裡雞犬升天，不是閣揆就是國營企業董事長，位置更高、薪水更豐厚。

對於蘇貞昌可能接閣揆，洛杉基說一個不得民心，敗給新北市長的老政客，一轉身，竟然成為新北市長的長官，還有權分配統籌款，打賞給打敗自己的政敵，這是何其諷刺？

此外，據黨政高層透露，外長吳釗燮可望回任國安會祕書長，接任外長人選將在駐美代表高碩泰及駐歐盟代表曾厚仁之間擇一而定。對此，洛杉基也批評，蔡政府裡幹不好出紕漏的官員，一下台立刻換跑道高升，從外交「專業」變成「國安」專業。「莫非蔡政府裡的官員都是阿米巴原蟲，可以隨著新環境，轉變自己的顏色、形狀、長處與性別？」

對此，網友也紛紛表示「荒謬絕倫」、「這就是老百姓討厭民進黨的地方」、「悲哀，臺灣被妳們搞死了」、「綠內閣沒人才，整個就像在玩大風吹」。

(中時電子報)

文章來源：洛杉基臉書

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