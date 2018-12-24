新北歡樂耶誕城好口碑！與法德並列全球最棒耶誕市集

2018年12月24日 11:22 中時 葉德正

「新北市歡樂耶誕城」再獲海內外口碑推薦！除日本、新加坡強力推薦外，紐西蘭先驅報(NZ Herald)推薦為「全球最佳耶誕市集」，再獲OpView社群口碑資料庫全臺耶誕活動網路聲量第一名。

新北市觀旅局表示，日本國內專營日人出國旅遊的第三大旅行社「阪急交通社」，日前發佈「2018耶誕節海外旅行目的地排行榜」，新北市歡樂耶誕城以美麗燈飾與精彩的光雕投影等，打敗歐美國家，成為耶誕旅行首選。

世界知名旅遊網站MATADOR Network選出「全球最光彩奪目的9顆聖誕樹」，新北市市民廣場的光雕聖誕樹與美國紐約、法國巴黎、墨西哥市等地耶誕樹同在榜上。

觀旅局說，紐西蘭發行量最大的報紙－紐西蘭先驅報12月中旬發表「探索全球最佳耶誕市集」，新北市的歡樂耶誕城為亞洲國家唯一入選的耶誕市集，與德國埃森(Essen)、義大利維皮泰諾(Vipiteno)、美國弗蘭肯默斯(Frankenmuth)與法國米盧斯(Mulhouse)並列。

除外媒的口碑推薦，網路聲量觀測公司OpView社群口碑資料庫觀測今年度11月的聖誕節聲量，經篩選出20個較具規模的全台耶誕節景點後，再挑出網路聲量最高的前10名，其中「新北市歡樂耶誕城」以3萬5952的網路聲量榮居第一，遠遠超越第二1萬159聲量的桃園華泰名品城。

觀旅局說，今年新北耶誕城設計四大燈區，以「銀河星球」為主題，結合捷運環狀線建構、府中商圈、板橋車站站前廣場等地，成功活化新板地區及週邊區域，也讓無數的海內外旅客來到新北市板橋，一睹絕美震撼的耶誕國際饗宴。

(中時 )