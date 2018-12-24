北市府藏「趙友友」？ 遠雄發言人：應該沒有啦

對於「大巨蛋趙友友」爭議，遠雄集團發言人楊舜欽表示， 「應該沒有啦，不然大巨蛋也不會一卡就卡了近4年」。（吳堂靖攝）

友善列印
中時

北市都發局長林洲民質疑府內有「趙友友（指友好遠雄集團創辦人趙藤雄的人）」盼換掉他，以利大巨蛋通過審查， 面對北市府自家鬧內訌，遠雄集團發言人楊舜欽表示，「應該沒有啦，沒有所謂局長所說的趙友友，如果真的有這樣的關係，大巨蛋也不會一卡就卡了近4年」。

外界質疑林洲民擬轉任都更中心董事長，是北市府「喬蛋派」的成果，楊舜欽表示，這是市府內部的事情，他不知道，且他們也不會期望因為首長更替，審查進度就會大幅超前，公司還是依法依約審查，不會因局長是誰就壞了既定的節奏。

至於市府顧問蔡壁如、市長室主任李文宗被點名是「趙友友」之一，遠雄是否感受到兩人的善意？楊舜欽表示，不管在選前選後，跟市政府的溝通管道都十分順暢，私底下多次溝通，都是公開場合，各局處首長也都在，沒有跟誰的交情比較好問題。

媒體詢問林洲民是否在大巨蛋案上比較「刁難」？楊舜欽表示，大家都是就專業論專業，哪怕是局長有他的堅持，我們也有自己的建築師團隊，也可以跟局長作充分討論，意見不合一定會有，但專業還是有的， 這是比較好的事情，未來也是這樣。

媒體詢問明年復工機率是否提高？楊舜欽表示，希望啦！他們是合約乙方，堅持履約態度不變， 至於復工時程如何，楊則說，如果雙方目標一致，大家一起努力。

(中時 )

敗軍之將更上一層樓是鐵律？洛杉… 台灣民意基金會：蔡英文民調創歷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。