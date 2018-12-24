北市府藏「趙友友」？ 遠雄發言人：應該沒有啦

2018年12月24日 11:21 中時 吳堂靖

北市都發局長林洲民質疑府內有「趙友友（指友好遠雄集團創辦人趙藤雄的人）」盼換掉他，以利大巨蛋通過審查， 面對北市府自家鬧內訌，遠雄集團發言人楊舜欽表示，「應該沒有啦，沒有所謂局長所說的趙友友，如果真的有這樣的關係，大巨蛋也不會一卡就卡了近4年」。

外界質疑林洲民擬轉任都更中心董事長，是北市府「喬蛋派」的成果，楊舜欽表示，這是市府內部的事情，他不知道，且他們也不會期望因為首長更替，審查進度就會大幅超前，公司還是依法依約審查，不會因局長是誰就壞了既定的節奏。

至於市府顧問蔡壁如、市長室主任李文宗被點名是「趙友友」之一，遠雄是否感受到兩人的善意？楊舜欽表示，不管在選前選後，跟市政府的溝通管道都十分順暢，私底下多次溝通，都是公開場合，各局處首長也都在，沒有跟誰的交情比較好問題。

媒體詢問林洲民是否在大巨蛋案上比較「刁難」？楊舜欽表示，大家都是就專業論專業，哪怕是局長有他的堅持，我們也有自己的建築師團隊，也可以跟局長作充分討論，意見不合一定會有，但專業還是有的， 這是比較好的事情，未來也是這樣。

媒體詢問明年復工機率是否提高？楊舜欽表示，希望啦！他們是合約乙方，堅持履約態度不變， 至於復工時程如何，楊則說，如果雙方目標一致，大家一起努力。

(中時 )