line、fb通知教召都算數 網罵翻：國防部太狠

2018年12月24日 11:40 中時電子報 陳煌祥

退伍後會有不少人用各種方法規避「教育召集」，對此，國防部擬將其他通訊方式也列為召集令動員輔助通知的法定程序，除了傳統郵遞方式之外，臉書留言、私訊、LINE、電話簡訊等方式都算法定通知的一環，甚至連LINE「已讀不回」也算送達。 網友轟，「這好狠哦」、「這些東西又沒實名認證」

依現行兵役法，義務役士兵36歲，志願役士兵40歲前，都有機會收到教召通知，不少退伍役男收到教召令會選擇無視拒絕入營，即使被依犯妨害兵役治罪條例送辦，只要用「不在戶籍地」、「沒收到教召通知單」等理由，法院經常判不起訴處分。

根據《聯合報》報導，未來國防部將可能以臉書留言、私訊、LINE、電話簡訊等方法進行通知，縱使當事人沒有從戶籍地收到召集令，也都算是法定通知的一種，就算LINE「已讀不回」也算送達，藉此排除想以未住戶籍地沒收到召集令作為逃避教召的方法。

文章一出，PTT網友紛表示，「閻王令？」、「提早通知訂機票囉」、「教召也沒幾次是在躲個屁阿」，有網友解釋到，「現在新訓及下部隊後放假，都必須line定時回報，所以國防部都知道役男的line帳號」，但也有網友回應，「退伍後還不封鎖連上長官line的都是哪種人啊」

另有人突破盲點說，「有誰會主動加國防部的LINE等教召嗎？」、「LINE跟FB又不是記名平台，用這個送，怎麼知道是不是本人的」、「可以不讀阿」

(中時電子報)