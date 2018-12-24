台灣民意基金會：蔡英文民調創歷史新低

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台灣民意基金會今天公布最新民調，蔡英文總統聲望持續探底，僅剩24.3%，又見歷史新低。基金會董事長游盈隆表示，這顯示在2018地方大選過後，民怨快速飆升，達到空前最大的程度。蔡總統領導威信持續腐蝕中，形勢相當險惡。

台灣民意基金會今天在台大校友會館召開「台灣民意與轉變中的美中台關係」全國性民調發表會。由基金會董事長游盈隆教授主持並主講，會中邀請東華大學教授施正鋒、世新大學性別研究所教授陳宜倩、以及淡江大學整戰中心執行長蘇紫雲等專家學者與談。

在蔡英文總統聲望方面，游盈隆表示，我們問：「蔡英文總統上任已經兩年半，您贊同或不贊同她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」

結果顯示：5.3%非常贊同，19%還算贊同，36%不太贊同，24.3%一點也不贊同，15.4%沒意見、不知道或拒答。換言之，最新民意顯示，2018年12月，在20歲以上的台灣人中，有約2成4的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，6成的人不贊同，不贊同的人比贊同的人多36個百分點；另一方面，強烈不贊同的人有2成4，強烈贊同的人只有5%。

他說，和上個月相比，贊同蔡總統處理國家大事方式的人減少4.2個百分點，不贊同的人增加6.1個百分點。這項發現顯示，蔡英文總統整體聲望在過去一個月急遽下降，從原先維持在約2成9的聲望，迅速下跌到2成4。同時，不贊同蔡英文總統職務表現的人首次達到6成，創下歷史新高。

游盈隆表示，從蔡英文總統聲望的長期趨勢圖來看，此刻蔡英文總統的聲望是她自2016年5月上任以來最低的時刻，只有24.3%贊同她領導國家的方式。

同時，不贊同她領導國家方式的人比贊同的人高出36個百分點。他說，這顯示在2018地方大選過後，民怨快速飆升，達到空前最大的程度。從另一方面看，自去年11月開始到現在已超過一年的蔡英文總統「第二次執政困境」持續存在，並已進一步惡化，蔡總統領導威信持續腐蝕中，形勢相當險惡。

(工商 )

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