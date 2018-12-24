世足》女王大封賞 英格蘭隊長肯恩獲勳章

2018年12月24日 11:38 中時電子報 盧品青

英格蘭在今年世足賽取得豐碩戰果，原本不受看好的年輕陣容，靠著好籤運一路踢到季軍戰，重振了英格蘭代表隊的聲威。英國媒體報導，運籌帷幄的總教練邵斯蓋(Gareth Southgate)與身先士卒的隊長肯恩(Harry Kane)都將獲得英女王授勳。

英格蘭這次追平1990年的第4名戰績，還打破了隊史世足賽PK不勝的魔咒，但是邵斯蓋始終擺脫不掉媒體的指責。邵斯蓋於世足賽後不僅低調回國，對這次授勳也還不願多談。相比之下肯恩延續世足賽金靴獎的氣勢，他效力的熱刺隊橫槍殺出，成為英超利物浦與曼城之外的「第三勢力」。

25歲的肯恩對此興奮不已，他與邵斯蓋獲頒的是OBE(官佐勳章)，也就是第4級勳章(共5級)。英格蘭老前輩貝克漢(David Beckham)也是OBE，這個榮譽是可以終身寫在名字後面的，例如Harry Kane OBE。網球名將莫瑞(Andy Murray)前年以29歲之齡封爵，他的名字也成為Sir Andy Murray OBE，是近年最威風的英國(蘇格蘭人)運動員。

與肯恩同時獲得更高榮譽的是自行車環法賽冠軍湯瑪斯(Geraint Thomas)，32歲的湯瑪斯是威爾斯人，他將受封爵士。獲獎者將於2019年新年前往白金漢宮。

(中時電子報)