糗了！立委審新故宮計畫預算 故宮一問三不知　

2018年12月24日 12:18 中時 李欣恬

新故宮計畫日前因資料準備不足，今（24）日第三度重審預算，但面對立委質詢，故宮回應一問三不知，仍有許多模糊地帶，恐將影響下午預算審查進度。其中先前傳言北院將閉館三年整修，院長陳其南回應：「需再做專業評估。」副院長李靜慧表示：「閉館不閉館，都是選項。」

立委柯志恩指出，新故宮計畫預計擴建「穿透性華表廊道」，為全玻璃廊道建築，將破壞原有的地景，柯志恩說：「全玻璃很美，我也很喜歡，但是台灣有地震，沒有這樣的條件，加上未來所需要的空調設備，也會大量耗費能源。」對此，陳其南回應：「將再做評估。」

此外，新故宮計畫預計要在山坡地新蓋大樓，柯志恩指出：「在土石流地區興建大樓，至今未辦理任何一場公聽會和居民溝通。」她呼籲故宮必須盡速召開公聽會和居民溝通。立委蔡培慧也呼籲廣設公聽會，聽取民意。

副院長李靜慧表示，在預算尚未核准之前，目前尚未有預算請專案團隊評估，目前僅由故宮內部團隊評估，她感謝立委點出她不知道的問題，將再做評估。

立委黃國書引用媒體報導質詢：「不願具名的故宮研究員則指出，圖書文獻大樓窗戶多，日照嚴重，不宜存放文物，認為此番移動文物形同國寶浩劫。」陳其南回應：「是誇大其辭，故宮研究員不會這麼說。」

(中時 )