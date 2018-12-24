賴內閣施政滿意度創新低 已失多數民意支持

2018年12月24日 11:58 工商 崔慈悌

對於賴清德內閣的施政表現，有3成7的人表示滿意，有4成9的人不滿意。(台灣民意基金會提供)

台灣民意基金會今天公布民調，對於賴清德內閣的施政表現，有3成7的人表示滿意，有4成9的人不滿意，創下賴清德上任以來，賴內閣施政滿意度最低的紀錄，基金會董事長游盈隆認為，這顯示賴內閣已失去多數民意的支持，正面臨收拾不住的執政壓力和挑戰。

行政院長賴清德去年9月初上任迄今一年又4個月，特別是在2018九合一地方大選民進黨慘敗之後，台灣人對賴內閣整體施政表現的感覺如何？台灣民意基金會今天在台大校友會館發布最新民調。

民調中詢問「行政院長賴清德上任已經一年多。一般來講，您滿意或不滿意「賴清德內閣」的整體施政表現？」

結果發現：5.5%非常滿意，31.6%還算滿意，31.5%不太滿意，17.8%非常不滿意，13.7%沒意見、不知道或拒答。換言之，有3成7的人滿意賴內閣的表現，有4成9的人不滿意。

游盈隆表示，從民調來看，不滿意的人比滿意的人多12個百分點，這是賴內閣上任以來，台灣人最不滿意賴內閣施政表現的時候。

他說，和上個月相比，可以清楚地發現，台灣人對賴內閣施政滿意度下降約2個百分點，不滿意度上升2.5個百分點，這一來一往使得不滿意的人比滿意的人多12個百分點，創下賴清德上任以來，賴內閣施政滿意度最低的紀錄，再度顯示賴內閣已失去多數民意的肯定和支持。

從賴內閣施政滿意度長期趨勢來看，賴內閣從去年9月上任以來到12月，施政表現相當受民眾肯定和期待，滿意者比不滿意者多9到37個百分點，但從今年6、7兩月顯示，滿意和不滿意比例已相當接近，甚至不滿意已略為超過滿意。

到了2018年地方大選前夕，不滿意賴內閣施政表現者已超過滿意者8個百分點；選後，不滿意者和滿意者的差距繼續拉大到12個百分點，游盈隆認為，這顯示賴內閣正面臨著收拾不住的執政壓力和挑戰。

(工商 )