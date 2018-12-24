不對勁！「泳池怪客」檔水道 抬頭一看…他沒有上半身

2018年12月24日 11:48 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

毛毛的！中部地區一名網友分享朋友遇到的靈異遭遇，他指出朋友前往某國中附近一間室內游泳池，游泳時遇到一名怪客擋住水道，當原PO朋友心生不悅抬起頭正要發牢騷時，卻發現眼前空無一人，低下頭卻看到「泳客」下半身還在，繪聲繪影的奇聞讓人直呼好恐怖。

一名網友在PTT發文，表示朋友夏天晚間會去某國中附近一間室內游泳池，由於是平日的緣故，水道中只有幾位泳客，當原PO朋友做好熱身下水，游到場中央時突然出現一名「泳客」擋住水道，當原PO朋友惱怒心想「哪來的白目突然擋住路徑？」，從水中抬起頭正要開口發牢騷時，卻看到眼前空無一人…。

原PO朋友低下頭確認剛才有無看錯，潛入水中看到穿著泳褲的「泳客」還在面前，面對著他，腳踏在泳池底部，原PO朋友再抬起頭，依舊沒看到人。原PO表示，朋友確定他看到的不是半身人體模特兒，頓時起雞皮疙瘩，一邊尖叫一邊往池畔跑去，從此不去那家游泳池。

網友看完經歷，紛紛驚呼好恐怖「好猛的下半身，好像有點驚悚」、「超有畫面」、「恐怖！雖然安靜站著，但壓迫感好大」，也有人歪樓說「小心是替身攻擊」、「游過去然後大喊 指揮挺~~ 組合！！」、「撞上去就...這是我的豆皮壽司(誤」、「建議你朋友學個仰式就沒這種問題了」。

(中時電子報)