《全台最速報》大巨蛋爭議延燒 柯文哲噤聲冷處理

《全台最速報》

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中時電子報
綜合報導

◎大巨蛋爭議延燒 柯文哲噤聲冷處理

今天是台北市長柯文哲首任任期最後一個上班日，面對「大巨蛋趙友友」爭議，柯低調冷處理，今未按照往常走的通道上班，而是悄悄直奔11樓辦公室，藉此躲避守候的媒體，對於直到媒體詢問「今天是選舉無效之訴第一次開庭，有無信心？」柯才突然回頭，但未多加回應。

◎新北耶誕城好口碑 與法德並列最棒耶誕市集

「新北市歡樂耶誕城」再獲海內外口碑推薦！除日本、新加坡強力推薦外，紐西蘭先驅報(NZ Herald)推薦為「全球最佳耶誕市集」，再獲OpView社群口碑資料庫全臺耶誕活動網路聲量第一名。

◎卸任前核發水保許可 環團控告李孟諺圖利歐欣

台南市代理市長李孟諺代理最後一天，卻因日前核發歐欣公司水土保持計畫許可挨告。台南市數個環保團體24日前往台南地檢署，遞狀告發李孟諺圖利歐欣。環團指出，李孟諺發照的理由是根據2017年監察院調查報告及農委會訴願許可，卻無視最近監察院已重新調查歐欣涉嫌不法，因此才提新事證告發。

◎遠離就醫恐懼 高雄長庚募玩具送病童

耶誕送暖！高雄長庚醫院川崎症權威郭和昌為降低病童就醫恐懼，連續4年募集玩具，今年再度與麗文文化合作，募得43箱全新或二手玩具，趁耶誕節前送給門診與病房病童，他笑說，這幾年已募得超過2萬件，幾乎可申請認證「全台送最多玩具的兒科診間」。

(中時電子報)

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