重批郭國文、陳筱諭 李俊毅：郭要參選立委先退出新系

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民進黨前副秘書長李俊毅今北上舉行記者會，除了表態參加台南市立委補選，他也重批屬於新系的對手、勞動部前次長郭國文，民進黨這回九合一選舉大敗，新潮流不用負責嗎？難道還要靠新系救民進黨嗎？李呼籲，若郭國文要參加立委補選，「先退出新潮流吧！」

李俊毅也說，另一對手陳筱諭是無黨籍議員郭秀珠的女兒，郭當年與國民黨合作，是前市長賴清德因為議長選舉一年不進議會的始作俑者，「若民進黨提名兩位其中一人，要怎麼向人民說明，民進黨會改革？」

李俊毅說，他的參選是改革第一步，並回應人民想法。他強調，若未來重回立法院，絕對不加入任何派系，並實踐打破派系；他也不會碰政治議題，將以經濟議題優先，並再修一例一休，解決選區內在綠營長期執政下的邊緣化問題。李也秀出選區內179位里長的連署簽名。

話鋒一轉，李俊毅則抨擊，台南現在已經處於四分五裂的狀況，許多民進黨員都跳出來挑戰民進黨，民進黨長期執政傲慢，他現在參選立委碰到最嚴重的就是派系問題，呼籲派系「不要把民進黨玩完了！」

他抨擊，派系解散的政黨還暗地操作如此兇猛，如果他不哇哇叫，乾脆死了算了，一個人要怎麼鬥過大派系？新潮流系的郭國文得到市政府全力支持，除了他是行政院長賴清德的子弟兵，就他了解，賴清德也私下請託許多民進黨議員、里長，甚至是無黨籍議員，要全力「支持愛將」。

李俊毅說，民進黨的地方黨部在提名前本應保持中立，他當過黨中央的副秘書長，在提名時哪敢特別偏向哪邊，但民進黨台南市黨部卻全力支援郭國文的記者會；若現在黨內還在搞派系、玩權謀，人民只能對民進黨說「Goodbye, my love!」

李俊毅怒批，郭國文公開說自己是台南市長勝選的最大功臣，但黃偉哲得票不過38%，變成少數執政黨，「不知道要歹勢，若郭國文要參選，先退出新潮流吧」。

李俊毅說，經過這次選舉，全國最大黨現在是「討厭民進黨」，而民進黨內現在最大公約數是「討厭新潮流」，就是因為這樣，他認為自己可在派系夾殺下一搏，帶領民進黨走出不一樣的路。

媒體詢問李，如果這回補選沒通過黨內提名，是否仍參選到底？李說，「沒有如果，若有如果，民進黨就沒有下一步！」

(中時 )

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