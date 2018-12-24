全身麻醉風險高！看到這種同意書千萬別簽

2018年12月24日 11:58 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

許多人都有全身麻醉的經驗，但很多人不知道其實全身麻醉風險高，可能造成噁心、嘔吐等副作用，嚴重的話甚至恐導致中風與心肌梗塞等，不可貿然施行。有民眾指出，做無痛腸胃鏡檢查前收到院方寄來的空白麻醉同意書，質疑這程序是否合理？

為避免醫療糾紛，麻醉前醫師通常會和病患做各方面溝通，《聯合新聞網》報導，一名30歲女性，近日在北部一間區域醫院自費做無痛腸胃鏡檢查，檢查前一個月收到院方寄來的空白麻醉同意書，健檢當日行政人員直接收走麻醉同意書，並沒有向她說明麻醉風險。

女子雖然後來平安清醒了，但事後回想質疑程序合是否理？台灣麻醉醫學會理事廖文進指出，全身麻醉須由麻醉科醫師執行，且麻醉科醫師在施作前須充分說明風險，並先簽完麻醉同意書，患者知情同意後才簽。

衛福部醫事司去年底公告新版麻醉同意書格式，要求麻醉醫師簽名，同時提醒民眾不要事先在空白同意書上簽名，應等醫師說明完整流程與風險，患者聽懂、知情同意後再簽，若是「空白授權」，日後發生醫療糾紛恐不利於患者。

醫界指出，全身麻醉風險多，麻醉太淺可能發生術中清醒，麻醉太深則恐怕導致術中休克、心肌梗塞、中風的機率增加，甚至術後可能出現大腦意識變化，尤其以長者、心血管手術及骨科手術的患者最危險，手術前應看清楚麻醉同意書，不可不慎。

(中時電子報)