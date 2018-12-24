全身麻醉風險高！看到這種同意書千萬別簽

全身麻醉風險高，恐增加中風、心肌梗塞等發生率。(達志影像/shutterstock)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導

許多人都有全身麻醉的經驗，但很多人不知道其實全身麻醉風險高，可能造成噁心、嘔吐等副作用，嚴重的話甚至恐導致中風與心肌梗塞等，不可貿然施行。有民眾指出，做無痛腸胃鏡檢查前收到院方寄來的空白麻醉同意書，質疑這程序是否合理？

為避免醫療糾紛，麻醉前醫師通常會和病患做各方面溝通，《聯合新聞網》報導，一名30歲女性，近日在北部一間區域醫院自費做無痛腸胃鏡檢查，檢查前一個月收到院方寄來的空白麻醉同意書，健檢當日行政人員直接收走麻醉同意書，並沒有向她說明麻醉風險。

女子雖然後來平安清醒了，但事後回想質疑程序合是否理？台灣麻醉醫學會理事廖文進指出，全身麻醉須由麻醉科醫師執行，且麻醉科醫師在施作前須充分說明風險，並先簽完麻醉同意書，患者知情同意後才簽。

衛福部醫事司去年底公告新版麻醉同意書格式，要求麻醉醫師簽名，同時提醒民眾不要事先在空白同意書上簽名，應等醫師說明完整流程與風險，患者聽懂、知情同意後再簽，若是「空白授權」，日後發生醫療糾紛恐不利於患者。

醫界指出，全身麻醉風險多，麻醉太淺可能發生術中清醒，麻醉太深則恐怕導致術中休克、心肌梗塞、中風的機率增加，甚至術後可能出現大腦意識變化，尤其以長者、心血管手術及骨科手術的患者最危險，手術前應看清楚麻醉同意書，不可不慎。

(中時電子報)

7種不能空腹吃的食物 腸胃科醫師說恐怖後果
爬山是最笨運動？醫師破解膝關節退化殘酷真相

《全台最速報》大巨蛋爭議延燒 … 好市多借卡幫結帳會怎樣？網曝這…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。