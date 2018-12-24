管媽女婿2.0！「口譯哥」趙怡翔跟對吳釗燮 將赴美爽領20萬高薪

2018年12月24日 12:06 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

「口譯哥」趙怡翔(右)。（本報資料照片）

外交部長吳釗燮回歸國安會前，安排機要趙怡翔派為副代表，群情譁然。而翻開趙怡翔的經歷，幾乎跟外交單位沒有任何關係，更沒通過外交特考，居然年紀輕輕就以秘書方式外派到美國，爽領月薪15-20萬間，讓網友譏諷現在要做外交人才，哪還需要考試呀，進去民進黨就能外派出國，爽爽領高薪呀！

行政院年後改組，外交國安系統也將調整。據黨政高層透露，吳釗燮可望回任國安會祕書長，雖然吳釗燮今日在立法院鄭重聲明，到目前為止他沒有接到任何訊息，但空穴不來風，自然是事出有因。

既然吳釗燮傳出要回鍋國安會，因此要為底下的人打點也是人之常情，但是吳釗燮卻無視外交部傳統，安排其機要趙怡翔以秘書方式外派美國，在外交部內引發批評。不過，看看吳釗燮過往的豐功偉業，也不意外他會一而再再而三犯錯，畢竟在他外交部長任內，可是有過逼死一個外交官的經歷，這種酬庸的還算輕微了，更別說還能回鍋國安會繼續搞亂台灣外交。

而吳釗燮這位心腹機要趙怡翔可能一聽名字沒人知道，但是一提到口譯哥，大家一定有印象，兩年前，年紀輕輕的趙怡翔在總統蔡英文的就職大典上，因一口流利英文而聲名大噪，獲封「口譯哥」。隨後跟著吳釗燮任國安會、外交部機要。知情人士透露，趙怡翔的辦公室已清空，外派人事已在作業，去處可能鎖定美或歐洲等館處。而趙怡翔年僅31歲，際遇之佳，令很多老外交官「扼腕」！

當然，趙怡翔外派美國也是爽領高薪，據悉趙怡翔的調職類似之前鬧的轟轟烈烈的管媽女婿林子揚的爭議。當初駐泰代表童振源可是心疼林子揚被外界轟不夠格，以機要身分外派泰國，親上火線為林子揚抱屈，稱他的薪水只有13萬，是所有同仁中最低的。而趙怡翔外派美國，視外派地點和補助加給，月薪估計15-20萬之間。

吳釗燮有愛才之心，當然無可厚非，但是吳釗燮更應該要記得《美麗島電子報》董事長吳子嘉的忠言，自民進黨政府上台來，已把外交部的傳統都搞爛掉，不斷安排一些不該安排的人士，不尊重傳統，這才是外來的災難。顯然，吳釗燮還是沒聽進去，無視和不尊重外交部傳統，硬是安插特定人選，對外交部士氣打擊甚大，專業與歷練都比不上「顏色」重要，民進黨統領下的外交部，要如何拚外交？

也難怪得知消息的網友譏諷，要做外交人才，哪還需要考試呀，進去民進黨就能外派出國，爽爽領高薪呀！

(中時電子報)