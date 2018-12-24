好市多借卡幫結帳會怎樣？網曝這件事是關鍵

2018年12月24日 11:57 中時電子報 莊楚雯

美式賣場好市多採會員制，給的優惠與福利都很吸引人，特價商品及試吃服務讓許多捨不得花年費辦卡的人，處心積慮想借卡用一用，雖然會員卡可以外借但非本人就不行結帳，造成這些非會員們隨機找結帳的人，湊過去一起結，究竟這忙該不該幫？

曾有女網友在《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》發文，一位陌生人直接把商品放到她與老公的結帳櫃台上，嚷嚷著「一起算！」才知道對方不是會員，想搭順風車買東西，幸好工作人員看到情況不對趕緊處理，化解尷尬。

《網路溫度計》報導，對於該不該借卡，網友分成三大派系：

1.只要態度好，一起結帳也沒關係，像這種沒禮貌的另當別論。

2.堅持不借，有網友覺得這些在門口想混進去的無卡族、搭便車結帳的人，都貪小便宜，把老實繳會費的人當盤子、白癡耍。

3.大方借卡結帳，部分網友認為會員一年要繳1350元，其實自己也沒很常去，因此會借親朋好友、陌生人一起用。

如果真的要借卡結帳，就要保護好自己，最好分成兩筆單，比較沒有問題，就算有心人士想用卡號辦臨時卡，沒有證件也辦不了。就有網友發生過將卡片借給竊賊，結果他暗藏未結帳商品想偷渡，幸好當時結帳是與小偷分2筆單，否則很難證明與他不是同夥。

(中時電子報)