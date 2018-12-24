高雄過港隧道延壽說明會 與民眾草地野餐話未來

2018年12月24日 12:13 工商 張佩芬

港務公司同仁帶領大小朋友攜手編織草帽及趣味裝飾品。圖：港務公司

連結旗津的高雄港過港隧道將於108年農曆春節過後進行延壽工程，高雄港務分公司昨(23)日上午，在高雄市旗津海珍珠公園舉辦「延隧光耀，高雄港情好」草地野餐說明會，透過闔家共同參與，以輕鬆互動的方式讓旗津地區民眾瞭解「高雄港過港隧道延壽工程」相關注意事項及交通維持措施。

過港隧道於民國73年啟用通車至今逾35年，隧道全長1,550m，是旗津通往高雄市區唯一的陸上交通要道，除提供在地居民及觀光遊客安全便利的交通通行外，也提供高雄港第四貨櫃中心的交通運輸。

為使施工期間旗津地區對外交通仍能順暢通行，臺灣港務公司高雄港務分公司特別調整施工方式，採日間不進行施工維持原通行方式，僅利用夜間(PM8:00~翌日AM6:00) 管制部分車道進行改善工程，夜間管制期間仍可維持汽機車雙向分道通行。

為讓旗津民眾更加瞭解延壽工程內容，有別以往室內說明會的方式，高雄港務分公司藉著草地野餐說明會，加強高雄港與旗津在地居民之間的聯繫，讓民眾在享受戶外好風情的同時，一併瞭解過港隧道的歷史意義及本次延壽改善工程的重要性。

同時現場也特別邀請旗津地區的獨居老人及家扶中心大、小朋友共襄盛舉，藉由親子互動、關懷老人及支持弱勢族群，希望建立敦親睦鄰的良好關係，並發揮TIPC的企業社會責任。

活動當日高雄港務分公司於現場提供多元親子活動，包含DIY手作趣味教學，由該分公司同仁帶領大、小朋友，攜手編織草帽及趣味裝飾品，引導小朋友發揮無限創意；另外也有各式各樣的闖關遊戲讓大朋友牽著小朋友緊密互動，培養親子良好默契，展現絕佳默契及港動力。

高雄港務分公司也特別精選數家可愛造型的胖卡車，展現與以往傳統攤販截然不同的美味，讓旗津民眾可以席地野餐，現場還邀請到吉他民謠樂團及數名街頭藝人，讓大、小朋友在徐徐的海風中，一面品嘗胖卡車的美食，一面享受草地音樂會。

活動由一連串「體驗、創作、表演與欣賞」的分享與同樂過程交織而成，期望能藉此機會拉近港務公司與周邊民眾的距離，能更貼近港口人的心，讓在地鄉親感受到港務公司好親和、好用心、好港情。

(工商 )