政治人物感情溫度 柯P居冠韓流第二小英墊底

2018年12月24日 12:51 工商 崔慈悌

台灣民意基金會提供

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台灣民意基金會今天公布台灣人對主要政治人物的感情溫度，以台北市長柯文哲的溫度最、其次是高雄市長當選人韓國瑜、新北市長侯友宜居第三，行政院長賴清德第四，都屬於「有好感」層級，被列為「反感」的蔡英文則是敬陪末座。

台灣民意基金會今天在台大校友會館召開全國性民調發表會。基金會董事長游盈隆表示，2018台灣地方大選過後，幾家歡樂幾家愁，江山代有人才出，頂尖政治人物的政治聲望或行情必然跟著漲與跌。

他說，因為2020總統大選緊隨而來，台灣人對主要政治人物的感情溫度如何？是一個令人非常感興趣的問題。台灣民意基金會在民進黨與國民黨各選擇了兩位重量級政治人物，以及一位無黨籍的政治明星，共5位來加以測量，這包括蔡英文、賴清德、柯文哲、韓國瑜、及侯友宜。

民調中詢問「如果用0到100度來表示對政治人物的好感與反感，0度表示最冷，最強烈的反感；而100度表示最熱，最強烈的好感；50度表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。」請您用0到100之間的數字來表達您對xxx的感覺。

結果發現，蔡英文總統在台灣成年人中，有25%的人對蔡英文總統有好感，30.1％的人對她沒感覺，42%的人對她有反感。

游盈隆表示，如果以平均度數來看，台灣人民對蔡英文總統的感情熱度是42.98度，這是一個遠低於50度的溫度，意味著台灣人此刻對蔡英文總統的感情溫度是冷颼颼的。這個數字，事實上，和2016年5月馬英九前總統剛卸任時的溫度（41.64度）是相當接近的。

他說，過去兩年半中，曾經為蔡英文總統做過三次感情溫度計的測量。剛上任時，蔡英文總統的聲望如日中天，台灣人對她的感情溫度高達69.08度；但一年半後，感情溫度就下降到46.94度，明顯低於不冷不熱的50度；再過一年後，台灣人對蔡總統的感情溫度再降4度，變得更冷了。意味著她已經被民意打入冷宮，不再是一個受愛戴的總統，也不再是一個受歡迎的政治人物了。

在2018年終，台灣成年人中，有42.1%的人對行政院長賴清德有好感，31.1％的人對他沒感覺，22.7%的人對他有反感。

他說，如果以平均度數來看，台灣人民此刻對賴清德的感情熱度是53.81度，這是一個略高於50度的溫度，意味著台灣人此刻對賴清德的感情溫度是微溫的或微熱的。比蔡英文總統高10.83度。

游盈隆認為，在2018地方大選過後，執政的民進黨慘敗，身為最高行政機關首長的賴清德還能維持民眾微熱的感情溫度，誠屬不易，但是否只是強弩之末，有待觀察。

至於低空略過而連任的無黨籍台北市長柯文哲，有高達64.1%對他有好感，21.9%沒感覺，10.6%有反感。以平均度數來看，台灣人民此刻對柯文哲的感情熱度是65.81度，這是一個遠高於50度的溫度，意味著台灣人此刻對柯文哲的感情溫度是暖烘烘的，相當溫暖舒適的溫度。

(工商 )