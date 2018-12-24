買F-35籌錢 日要回售美二手F-15轉賣東南亞

2018年12月24日 12:08 中時電子報 楊幼蘭

日本首部署F-35戰機

東京已決定，將陸續採購147架F-35。但這款先進隱形戰機向來以身價高聞名，雖然隨著F-35A戰機量產，價格逐漸下降，目前1架已從原本的1億美元（約31億台幣），降為約9,400萬美元（近30億台幣），但還是令人咋舌。

據日本經濟新聞24日報導，東京為了籌款，考慮將部份F-15戰機回售美國。而華府正在斟酌，要把這些過時的戰機轉賣給東南亞國家。

數名日本官員透露，這將是東京首度回售二手軍備給美國，而雙方正在討論相關事宜。日方已試探出售舊機，以向美採購105架F-35新機的可能性。目前雙方正設法就F-15出售的數目與價格等細節，彼此進行協商。

而東京會安排這類美日交易，是希望平息大眾的批評。民眾認為，政府一方面致力削減支出以健全財政，一方面卻又擴大國防開支。此外，由於日本缺乏賣軍備給第三國的經驗，轉向華府將有所幫助。

日本約有200架F-15形成航空自衛隊的核心戰力，而其中大概有半數已接受現代化大修整，如更新電子設備等。而東京想出售的100架左右戰機設計較舊，已無法更新電子設備。東京上星期二在內閣會議中決定，將逐漸汰換這些戰機，改用戰力較強的F-35。

這些F-15戰機中最舊的是在1980年代初首次部署，但只要更換必要的零組件，仍能繼續執行任務。華府已告訴東京，會考慮把這些戰機賣給空中武力屈居弱勢的國家。由於北京在南海擴軍，這麼做將能讓美國以相對低廉的價格，提供戰機給東南亞國家。

(中時電子報)