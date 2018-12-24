陸媒：社會穩定標準過嚴 應適當寬鬆鍛煉免疫力

2018年12月24日 12:35 中時 楊家鑫

近年來大陸以維穩為首位，也逐漸產生一些問題。大陸《環球時報》發表社評呼籲，大陸是當今世界政治穩定形勢最好的國家之一，建國、改革開放等期間都有過大風浪，而今日大陸更加強大，維護社會穩定的資源更加豐富。但目前對影響穩定因素的標準定得有點過嚴，可能伴隨出現抑制社會活力和彈性的副作用。「社會管理可以在當前大局穩定的情況下適當寬鬆，在鍛煉社會正常免疫力的同時，為深化改革開放創造更加有利的環境。」

中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》23日發表社評「應探索社會穩定的準確而非過度標準」指出，大陸中央已決定深化改革開放，而全面落實這一決定有可能意味著今後多一些社會治理的新問題甚至風險，因此增加全社會的承受力至關重要。

評論稱，首先應當看到，大陸是當今世界政治穩定形勢最好的國家之一。包括改革開放期間都有過大的風浪，大陸比那些時候要強大得多，維護社會穩定的資源更加豐富。反觀法國黃背心差不多把巴黎「燒了」、美國政府再度「關門」，如果它們最終都「沒事」，大陸更應該對能夠駕馭全域、確保不出顛覆性的大事充滿信心。

評論提到，大陸對影響穩定因素的標準定得有點過嚴。大陸社會其實有很強的承受力，但它被低估了，由於長期穩定，這種承受力也很少有機會驗證。這些年各地政府對維穩做了不少「努力」，但過嚴的高標準有可能伴隨出現抑制社會活力和彈性的副作用，壓縮釋放社會潛能的空間。

評論稱，過度保護公眾遠離負能量，會損傷社會正常的免疫力，進而依賴於更多的保護，並逐漸成為正常社會難以承受的負擔。

評論主張，社會管理可以在當前大局穩定的情況下適當寬鬆，在鍛煉社會正常免疫力的同時，為深化改革開放創造更加有利的環境。國家不必有社會應「絕對穩定」的目標，各地政府也不應該有「任何事都不能出」的維穩硬指標。

(中時 )