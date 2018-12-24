最新2020總統民調 小英慘輸朱立倫！

總統蔡英文(左)、新北市長朱立倫(右)。(圖／合成圖，本報資料照)

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中時電子報
/綜合報導

九合一選舉過後，距離2020總統大選仍有1年多，但各政黨內正副總統提名程序再過數月即將開始，據最新民調顯示，有望適任下屆總統者，各陣營人選民調依高低序為，新北市長朱立倫39.8%、行政院長賴清德37.1%、台北市長柯文哲36.4%、前立法院長王金平20%、總統蔡英文19%、前行政院長張善政15.3%、前總統馬英九13.4%、國民黨主席吳敦義7%，另外，未明確回答者佔18.9%。

據《美麗島電子報》今(12月24日)所做最新國政民調結果顯示，目前民眾認為「朱立倫、賴清德、柯文哲」有望適任下屆總統，但3人支持度皆未達4成，調查顯示，若只蔡英文、朱立倫、柯文哲3人競選總統，目前民調支持度柯文哲36.4%、朱立倫29.0%、蔡英文14.7%，因此不投票或投廢票有9.3%，未明確回答有10.7%。

另外，若是由賴清德、朱立倫、柯文哲3人競選總統，目前民調支持度分別為柯文哲33.3%、朱立倫27.2%、賴清德22.8%，不投或投廢票有6.2%，未明確回答的有10.4%。

此次民調是《美麗島電子報》在2018年12月19日至12月21日，調查對象係全國年滿20歲的民眾，調查方式為訪員以電話進行隨機抽樣訪問(CATI)，成功完訪1074人，在信賴水準95%情況下，抽樣誤差最大值為正負3.0%。

(中時電子報)

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