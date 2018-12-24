10年後臺灣是什麼樣？青年用行動改變未來

2018年12月24日 12:14 中時 林志成

教育部青年署推動「青年迴響計畫」，以10年後的臺灣為題，鼓勵青年提出「行動孵化計畫」，最後關注男性育兒議題的「Dadable爸爸大冒險」團隊、探討兒童理財教育的「Money好朋友」團隊、以及關注永續珠寶議題的「SUS750」團隊，各獲得15萬元作為後續行動的資金。

「青年迴響計畫」鼓勵青年從生活中觀察到的社會問題開始，並嘗試先採取行動，而後從行動中反思，再重新建立新的行動方案，期許在行動與反思的迴圈中，增進青年對問題的理解及探索議題的深度，以此建立獨特的價值主張，為未來創新創業建立商業模式。

今年「青年迴響計畫」共162組、372人報名，歷經「任務包」、「大會師」、「行動期」、「Pitch Day」以及「行動節」等4個月的行動產生的12組團隊，12月23日進行「迴響提案發表會」，角逐迴響團隊冠冕。

青年署表示，這次進入「迴響提案發表會」的12組團隊，探討的議題橫跨個人情緒諮詢、親子關係的強化、高齡化社會的關懷、自我追尋的探討、自然環境的永續等。評審團經過長達1個多小時的激烈討論，共有3組團隊獲得最大獎「迴響團隊」，分別為「Dadable爸爸大冒險」團隊、「Money好朋友」團隊及「SUS750」團隊。

「Dadable爸爸大冒險」透過建立爸爸育兒社群，讓爸爸可以找到夥伴和導師，彼此分享心得、詢問撇步、解答疑惑，並辦理「爸爸教室」5堂課，連結專業醫師、心理師、幼教專業，提供最完整的育兒指南和最適切的協助，鼓勵爸爸樂於與媽媽媽一同分擔親職責任。

「Money好朋友」則是鎖定兒童理財教育的向下扎根，經由舉辦工作坊、親子活動，協助父母親從家庭教育開始，讓孩子在有限的資源內，學習選擇、分配、管理及珍惜，培養出最適合他們的金錢觀，打造孩子富足的人生。

「SUS750」關心的則是永續珠寶的議題，將不定期舉辦分享會、展演活動或是工作坊等活動，推廣永續材料的概念及友善環境的生產流程，貫徹讓首飾背後的故事也如它本身一樣美麗的初衷。

(中時 )