10年後臺灣是什麼樣？青年用行動改變未來

教育部青年署舉辦「青年迴響計畫」發表會，參與團隊簡報，其他參賽團隊專心聆聽。（教育部提供）

友善列印
中時

教育部青年署推動「青年迴響計畫」，以10年後的臺灣為題，鼓勵青年提出「行動孵化計畫」，最後關注男性育兒議題的「Dadable爸爸大冒險」團隊、探討兒童理財教育的「Money好朋友」團隊、以及關注永續珠寶議題的「SUS750」團隊，各獲得15萬元作為後續行動的資金。

「青年迴響計畫」鼓勵青年從生活中觀察到的社會問題開始，並嘗試先採取行動，而後從行動中反思，再重新建立新的行動方案，期許在行動與反思的迴圈中，增進青年對問題的理解及探索議題的深度，以此建立獨特的價值主張，為未來創新創業建立商業模式。

今年「青年迴響計畫」共162組、372人報名，歷經「任務包」、「大會師」、「行動期」、「Pitch Day」以及「行動節」等4個月的行動產生的12組團隊，12月23日進行「迴響提案發表會」，角逐迴響團隊冠冕。

青年署表示，這次進入「迴響提案發表會」的12組團隊，探討的議題橫跨個人情緒諮詢、親子關係的強化、高齡化社會的關懷、自我追尋的探討、自然環境的永續等。評審團經過長達1個多小時的激烈討論，共有3組團隊獲得最大獎「迴響團隊」，分別為「Dadable爸爸大冒險」團隊、「Money好朋友」團隊及「SUS750」團隊。

「Dadable爸爸大冒險」透過建立爸爸育兒社群，讓爸爸可以找到夥伴和導師，彼此分享心得、詢問撇步、解答疑惑，並辦理「爸爸教室」5堂課，連結專業醫師、心理師、幼教專業，提供最完整的育兒指南和最適切的協助，鼓勵爸爸樂於與媽媽媽一同分擔親職責任。

「Money好朋友」則是鎖定兒童理財教育的向下扎根，經由舉辦工作坊、親子活動，協助父母親從家庭教育開始，讓孩子在有限的資源內，學習選擇、分配、管理及珍惜，培養出最適合他們的金錢觀，打造孩子富足的人生。

「SUS750」關心的則是永續珠寶的議題，將不定期舉辦分享會、展演活動或是工作坊等活動，推廣永續材料的概念及友善環境的生產流程，貫徹讓首飾背後的故事也如它本身一樣美麗的初衷。

(中時 )

高雄過港隧道延壽說明會 與民眾… 2020年徵收碳稅、碳費？ 環保署…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。