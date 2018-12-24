積極擴大開放 大陸財政部：1月1日起調整部分進出口關稅

2018年12月24日 12:15 中時 楊家鑫

大陸持續展現擴大開放決心，大陸財政部24日表示，自2019年1月1日起，將調整部分商品的進出口關稅。對700餘項商品實施進口暫定稅率，包括新增對雜粕和部分藥品生產原料實施零關稅；取消氯化亞?、新能源汽車用鋰離子電池單體的進口暫定稅率，恢復執行最惠國稅率等。此外，還對部分雙邊自貿協定進一步降稅，包括紐、澳、韓等國。

大陸新華社報導指出，大陸財政部24日公告稱，為貫徹落實習近平在首屆國際進口博覽會上有關進一步擴大開放的指示精神，經大陸國務院關稅稅則委員會審議通過，並報國務院批准，自2019年1月1日起，調整部分商品的進出口關稅。

公告稱，為積極擴大進口，削減進口環節制度性成本，助力供給側結構性改革，將對700余項商品實施進口暫定稅率，包括新增對雜粕和部分藥品生產原料實施零關稅；適當降低棉花滑准稅和部分毛皮進口暫定稅率；取消有關錳渣等4種固體廢物的進口暫定稅率；取消氯化亞?、新能源汽車用鋰離子電池單體的進口暫定稅率，恢復執行最惠國稅率。

並繼續對國內發展亟需的航空發動機、汽車生產線焊接機器人等先進設備、天然飼草、天然鈾等資源性產品實施較低的進口暫定稅率。

為適應出口管理制度的改革需要，促進能源資源產業的結構調整、提質增效，自2019年1月1日起，對化肥、磷灰石、鐵礦砂、礦渣、煤焦油、木漿等94項商品不再徵收出口關稅。

同時，為支持「一帶一路」和自由貿易區建設，加快推進大陸與相關國家的經濟貿易合作，營造有利於經濟長期健康穩定發展的外部條件，2019年大陸對原產於23個國家或地區的部分商品實施協定稅率，其中進一步降稅的有與紐西蘭、秘魯、哥斯大黎加、瑞士、冰島、澳洲、韓國、格魯吉亞自貿協定以及亞太貿易協定。

根據內地與香港、澳門簽署的貨物貿易協定，對原產於香港、澳門的進口貨物將全面實施零關稅。隨著最惠國稅率的降低，相應調整亞太貿易協定項下的孟加拉和寮國兩國特惠稅率。

此外，2019年7月1日起，大陸還將對298項資訊技術產品的最惠國稅率實施第四步降稅，同時對部分資訊技術產品的暫定稅率作相應調整。

(中時 )