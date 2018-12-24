NBA》柯瑞42分6顆三分球 勇士絕殺快艇

2018年12月24日 12:25 中時電子報 黃邱倫

雖然快艇在上半場砍進13顆三分球創下隊史紀錄，但擅長打第三節的勇士打出36比23攻勢逆轉戰局，史提芬柯瑞在最後0.5秒切入上籃投進絕殺球，全場42分、6顆三分球，率領勇士129比127險勝快艇，也報了前次交手延長賽落敗之仇。

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勇士上半場打得相當悶，尤其是以往最讓對手膽戰心驚的三分球攻擊手段竟然在此役頻頻吃鱉，而且還被飆進13顆三分球簡直是奇恥大辱。幸好史提芬柯瑞與杜蘭特在下半場先後爆發，帶領衛冕軍不斷攻克敵軍陣線，加上柯瑞把握最後一次進攻機會，從三分線外閃過對方防守球員哈瑞爾，切到籃下出手打板球進，靠著這一記絕殺球，讓來犯的快艇大軍魂斷甲骨文球館。

柯瑞全場22投12中，三分球15投6中，13次罰球只失手1次，砍進全場最高42分，外加6籃板，杜蘭特不遑多讓的貢獻了35分、12籃板、5助攻，卓雷蒙格林14分、4籃板、6助攻、5抄截，克雷湯普生12分，魯尼10分、7籃板。

功虧一簣的快艇，6人得分上雙，板凳席得分53比19完虐主場球隊，但關鍵時刻守不住柯瑞和杜蘭特兩大球星，只能說輸得無話可說。托必亞斯哈里斯32分、9籃、6記三分球，賈林納利25分、11籃板、三分球投5全中，最佳第六人路威廉斯25分、9助攻。

(中時電子報)