2020總統人選民調：綠營賴揆贏小英 藍營朱立倫勝出

2018年12月24日 12:40 工商 崔慈悌

台灣人對蔡英文與賴清德的支持傾向

台灣民意基金會今天公布台灣人對2020總統可能人選的支持傾向，民進黨方面，賴清德以逾6成的支持度，勝過支持度不到2成的蔡英文，國民黨方面則以朱立倫支持度最高，達54.3％，至於柯文哲則有過半民眾不贊成他選總統。

台灣民意基金會今天公布最新民調，基金會董事長游盈隆表示，2018地方大選結束後，完全執政的民進黨大敗，重蹈2014國民黨敗選的覆轍，緊接著就是2020總統大選的到來。

他說，民進黨會不會走上國民黨的老路，在2020總統及立委大選遭遇更大的挫敗？這個台灣第一個本土政黨會不會從此一蹶不振？國民黨會不會東山再起？無黨籍台北市長柯文哲會不會乘勢而起，參選總統？這些問題已經是民眾茶餘飯後關心的話題。

因此，在這次全國性的調查中，台灣民意基金會分別問了四個問題，希望能從中瞭解台灣人對幾位可能參選2020總統的支持傾向，包括蔡英文、賴清德、吳敦義、王金平、朱立倫、柯文哲等。

他說，我們問：「現任民進黨籍總統蔡英文如果尋求連任，您會支持或不支持？」，結果發現：7%非常支持，18%還算支持，3.9%沒意見，26.6%不太支持，40.8%一點也不支持。

游盈隆表示，換句話說，在20歲以上的台灣人中，有2成5基本上支持蔡英文總統尋求連任，但有高達6成7的人不支持。值得注意的是，有4成1的人強烈不支持蔡英文尋求連任。這意味著蔡英文總統如果堅決尋求連任，那連任之路勢必非常艱辛。

民調中也詢問，「民進黨內另一位可能參選總統的人是行政院長賴清德。民進黨如果舉行總統初選，在蔡英文與賴清德兩人當中，您會支持誰？」

結果發現：60.8%支持賴清德，19.9%支持蔡英文，19.3%沒意見、不知道、拒答。他說，換言之，如果民進黨舉行總統初選，而參選的人只有兩位，蔡英文和賴清德，最新民意顯示，賴清德將獲得壓倒性的勝利。

游盈隆表示，進一步的分析透露了一個非常清楚的訊息，不論是性別、年齡、省籍族群、教育程度和職業類別，都一面倒的支持賴清德。在政黨認同或統獨傾向方面，選民也是一面倒的支持賴清德，而不支持蔡英文。

例如，在民進黨認同者中，有58.5%支持賴清德，36.2%支持蔡英文；在中性選民中，60.1%支持賴清德，17.2%支持蔡英文；在國民黨認同者中，65.7%支持賴清德，10.9%支持蔡英文。此外，在獨派選民中，有62.6%支持賴清德，29.7%支持蔡英文；在現狀派選民中，58.5%支持賴清德，20.7%支持蔡英文；在統派選民方面，69.4%支持賴清德，10.8%支持蔡英文。

在國民黨方面，民調中也詢問「一般說來，國民黨內較可能參選總統的人有三位，吳敦義、王金平與朱立倫。在這三個人當中，您會支持誰代表國民黨參選總統？」

結果發現：54.3% 支持朱立倫，25.5%支持王金平，6.5%支持吳敦義，13.6%沒意見、不知道、拒答。

他說，在台灣的成年人中，明顯超過半數的人支持朱立倫代表國民黨參選總統，四分之一的支持王金平，遠低於1成的人支持吳敦義。為什麼台灣選民會青睞2016總統大選大輸對手308萬票的朱立倫捲土重來呢？值得玩味。

民調也詢問「您支持或不支持無黨籍台北市長柯文哲投入下一屆總統大選？」結果發現：18.3%非常支持，25.5%還算支持，25.1%不太支持，24.8%一點也不支持，6.3%沒意見、不知道、拒答。

他說，在20歲以上的台灣人當中，有4成4的人基本上支持柯文哲參選下一屆總統，但有5成的人反對，反對的人多於支持的人。

若從地區來看，游盈隆表示，台北市選民最不樂見柯文哲參選2020下一任總統（67.3%），樂見的人只有不到三成（29.4%），而偏遠地區縣市支持柯文哲參選總統的人卻高達57.5%。「這是不是一種天邊的彩虹最美麗的社會心理現象呢？值得探究」。

(工商 )