2020年徵收碳稅、碳費？ 環保署：選項之一

環保署日前提出財政部要在2020年，徵收能源碳稅的議題，不過今環保署代理署長蔡鴻德（左）說是選項之一。（王思慧攝）

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環保署18日提出財政部要在2020年徵收能源碳稅的議題，卻遭財政部否認，沒有設定時程。環保署代理署長蔡鴻德今（24）日表示，「這都是選項之一」，不過各部會都沒有達到共識，若要推動，也要必須等各部會形成共識。

立法院社福及衛環委員會今邀請環境保護署代理署長、經濟部次長、科技部及中央研究院，就「第七案公投結果火力發電廠『平均每年至少降低1%』降低發電量之因應情形」、「參加『聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)第24次締約國大會(COP24)』返國報告與後續因應情形」，及「入冬我國空氣品質不良與境外污染源襲台之因應與對策」進行專題報告。

蔡鴻德受訪表示，不管是要徵收碳稅、碳費，還是溫室氣體管理費等「都只是選項之一」，也有不同的配套，有的國家已經開始在推，在這其中的碳權交易、總量管制的選項等，台灣都還需要進一步規劃，預計2020年前會有答案。

媒體詢問，若財政部堅持不肯徵收，環保署是否能自行在「溫室氣體減量及管理法」上修正，將碳稅納入。蔡鴻德回應，若講的是「碳稅」，過去其實已規畫過一次，但有困難，之後到底是要怎麼做都是考慮方向，且各部會還沒有形成共識，如果要推也需要等到各部會形成共識。

對於九合一選舉公投案通過火力發電廠「平均每年至少降低1%」，蔡鴻德指出，已和經濟部達成共識，預計在2025年，電廠的整體汙染物排放量要從現在10萬噸降到6.5萬噸。

另外，非洲豬瘟病毒傳播途徑包含廚餘，全台目前養豬以餵食廚餘為主，約有2045個養豬場，日前農委會表示，目前雖可用廚餘養豬，但只要一發生疫情，就會馬上禁止，並交由焚化爐燒毀。蔡鴻德表示，針對此事已有盤點，若不幸廚餘有病毒，只要經過「瀝乾」後量其實不大，焚化爐都是可以容納，有辦法馬上解決這件事情。緊急狀況下，環署是一定要能夠擔下這責任，但還是希望廚餘能進一步處理，如做成堆肥或替代能源等。

(中時 )

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