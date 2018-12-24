應勤裝備大升級！太平派出所警友站好讚！

太平派出所警友站長蔡志明（左一）發現警察常是健康檢查「三高」的常客，遂與所長陳淵山（中）等人共同創立「太警出馬聯誼社」，推動員警跑步運動風氣。（馮惠宜翻攝）

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太平警分局警友站站長蔡明志交接前夕，將太平派出所2台警用巡邏車全面翻修，強化車體安全及性能，將應勤裝備升級進化成2.0版。（馮惠宜翻攝）

「警用巡邏車升級再進化、資訊硬體設備擴充效能佳！」太平警分局太平派出所近期在警友站站長蔡明志及團隊的支持下，於年底新、舊任站長交接前夕，購置多台新型電腦主機及大螢幕，汰換老久網路線路，並將派出所2台警用巡邏車全面翻修，強化車體安全及性能，將應勤裝備升級進化成2.0版，讓基層同仁執勤安全有保障，透過實際的行動成為派出所最堅強的後盾。

曾任太平教育發展協會理事長、現任太平派出所警友站站長蔡明志中年事業有成，以感恩回饋的心出發，全力投注予公益慈善。106年甫上任時，特別懇辭各界準備贈送的祝賀賀禮，改以公益捐的方式回饋地方，更自掏腰包加碼350組護眼睛LED檯燈及創意保溫杯，作為警方預防犯罪之用，任內也添購密錄器、攝影機、辣椒水等應勤裝備，讓所內弟兄執勤安全有保障。

值得一提的是，有鑒於員警工作的辛勞，他發現警察常是健康檢查「三高」的常客，遂與所長陳淵山、前站長戴振乾、總幹事湯智皓等人共同創立「太警出馬聯誼社」，推動員警跑步運動風氣，再推廣至義警、民防、志工，進而親自領隊參加各級馬拉松賽事，讓同仁在跑步獲得健康。

蔡明志表示，在與基層員警接觸下，深知工欲善其事、必先利其器，所以在年底即將卸任之際，購置6台新型電腦主機及螢幕、擴充網路硬碟儲存空間，汰換所內老舊網路線路、頂樓防水層重新鋪設，並將派出所2台警用巡邏車全面翻修，強化車體安全性，讓員警執勤更安全、提升優質辦公環境，也減低員警長時間調閱監視器對眼睛的傷害。

(中時 )

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