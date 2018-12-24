新竹老爺酒店金豬頌春住房專案 12／25前享早鳥優惠

2018年12月24日 12:31 中時 陳育賢

新竹老爺酒店明宮粵菜廳推出的「黃金片皮鴨」。（陳育賢翻攝）

新竹老爺酒店舒適溫馨的客房。（陳育賢翻攝）

長達9天的春節假期，計畫上哪兒旅遊了嗎? 新竹多了許多有趣的旅遊景點，是大家過年期間走春的好選擇。新竹老爺酒店推出多元的住房專案，邀請全國民眾在春節期間來趟風城之旅，除夕至初五每房4700起，12月25日前預訂除夕還可享早鳥折500元的優惠。

新竹老爺表示，新竹地區近來增加了許多私房景點，包括香山賞蟹步道、 青蛙石天空步道、適合親子旅遊的關西小熊博物館、新竹日藥本舖博物館及網美很愛拍南寮的魚鱗天梯及竹東的101高山頂景觀餐廳、老市場活化的新竹市東門市集則成為年輕人夜晚約會的好去處。

到新竹旅遊不再只是內灣、北埔、城隍廟等舊地重遊囉，歡迎再訪風城、造訪更多不同以往的新「趣」處。

新竹老爺酒店自除夕開始到初五推出「金豬頌春住房專案」，每房4700元起，12月25日前預訂除夕住房可享早鳥折500元優惠，多元方案適合全家旅遊，如1泊2食吃好吃飽的專案、或是舒活SPA全身按摩爽快專案，還是闔家出遊1次訂2房或2晚，度過團圓相聚的好時光，期待大家到老爺過好年。

為了體恤過年期間還要上班的上班族，新竹老爺也備有「年後慢慢玩」住房專案，自2月10（初六）至3月3日期間入住，每房只要3999元還可以加送小叮噹門票2張或可選擇600元餐飲抵用券，在館內餐廳享用美食。

此外，春節到老爺，還有多種超值專案，讓大家輕鬆Fun假輕鬆玩，包括「新春賀年專案」雙人入住雅緻客房只要4700；「闔家團圓專案」凡連續訂2房或2晚，只要8600。「1泊2食住房專案」雙人入住每房6000。「舒活SPA住房專案」兩人同行，每房6900，可體驗老爺Beauty Salon全身放鬆油壓課程兩人分（60分鐘）。訂房專線：03-5631265。

(中時 )