周圍滿是掙扎的雙手！印樂團主唱揭生死一瞬間

2018年12月24日 12:32 中時電子報 吳映璠

火山噴發引發的海嘯重創印尼巽他海峽沿岸沙灘，22日晚間正巧在沙灘上表演的樂團「17」（Seventeen）遭大浪捲走的畫面震撼全世界，外媒報導2名樂團成員及2名工作人員不幸罹難，倖存者則表示，遭海浪吞噬時一度以為自己活不了，周圍滿是掙扎的雙手，剩下能做的是不斷禱告，驚恐揭露生死一瞬間。

影片拍下「17」表演途中海嘯襲來的驚恐瞬間。

在 Instagram 查看這則貼文 SEVENTEEN Band（@seventeenbandid）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 22 日 下午 9:19 張貼

雅加達樂團「17」表演途中遭遇海嘯襲擊，巨浪瞬間沖垮舞台，海水吞噬樂團成員及台下聽眾，過程全被倖存的民眾拍了下來，影片立刻在社群網站上瘋傳，震驚全世界。

隨後樂團主唱法加夏（Riefian Fajarsyah）在Instagram報平安，難過證實樂團貝斯手及經紀人不幸罹難，另外3名成員及自己的妻子下落不明。

不過據路透社報導，「17」四名團員及樂團工作人員恐再難合體，除了貝斯手班尼（Bani）、經紀人維查亞（Oki Wijaya）不幸喪命，吉他手赫爾曼（Herman）及另一名工作人員烏將（Ujang）也證實罹難，目前僅剩鼓手安迪（Andi）及法加夏的演員妻子（Dylan Sahara）仍下落不明。

一名倖存工作人員查克（Zack）接受新加坡亞洲新聞台（Channel News Asia）專訪時表示，海嘯襲來當下他死命抓著舞台一腳，整個人浸在水裡，當下他唯一能做的就是不斷向上帝禱告，就這樣堅持到最後，「我幾乎要缺氧而死。」

主唱法加夏也描述遭大浪捲走後的生死一瞬間，他說周遭都是哭聲，眼見全是奮力在海面上掙扎的雙手，大家都試圖浮出海面，直到這些嘈雜聲音逐漸消逝、安靜，他認為落海的聽眾全溺死了，而自己就是下一個。

他擠出全身最後一絲力氣奮力向岸邊游去，剛好途中遇上一只漂浮箱子，他緊攀著箱子繼續向前游，最終搆上一棵樹，一個半小時後，待海水退去，他才全身是傷地爬上岸，法加夏表示從未想過自己能存活，上岸後的第一個念頭就是找到樂團成員及妻子。

「17」是雅加達當地知名樂團，臉書上有超過百萬人追蹤，他們此行赴爪哇島海灘，主要是為了印尼國營電力公司（Perusahaan Listrik Negara, PLN）的年終派對做表演，報導指出，200位參與派對的公司員工及家屬中有29人喪命、13人失蹤。

「17」原定於周日返回雅加達，不料一場天災竟讓四名團員及家人天人永隔。法加夏悲痛哭喊：「現在只剩我一個。」

(中時電子報)

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